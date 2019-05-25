Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухПолитика Сегодня 04:26

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Читать в источнике
с чего всё началось

Источники: российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
ТАССвчера в 18:21

Подробнее о событии

ТАСС сообщил о первом взлете тяжелого ударного беспилотника «Охотник»

РБК04:09

Тяжелый ударный дрон «Охотник» впервые взлетел

Российская газетавчера в 22:30

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

ТАССвчера в 18:10

Источники рассказали о первом подъёме в воздух беспилотника «Охотник»

RT на русскомвчера в 20:46

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Известиявчера в 19:28

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Газета.Ruвчера в 18:28

Новый российский беспилотник удивил на испытаниях

News.ruвчера в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Хоккей

Колобков отреагировал на поражение сборной в матче с финнами

Поражение сборной России по хоккею в полуфинале чемпионата мира огорчает, но впереди игра за бронзовые медали и национальная команда «покажет яркую игру», заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Кино

Фильм Кантемира Балагова получил награду в Каннах

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:08
Культура

Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:51
Хоккей

Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов

Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Обновлено в 13:06
Спорт

JotM назвал лучшие новые бонусы от Aghanim’s Scepter

Егор JotM Сурков указал на самые сильные новые бонусы от Aghanim's Scepter в Dota 2. По его мнению, разработчики должны ослабить Grimstroke.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра

Следственный комитет России по Дагестану подтвердил информацию о задержании исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану.
Обновлено в 13:09
Хоккей

Крикунов: проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов

Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.
Обновлено в 12:14
Спорт

Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Общество

Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более 2 тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Общество

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Хоккей

Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами

Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что будет носить «платье девственности»

По слухам, Королева намерена выйти на большую сцену в загадочном «платье девственности», которое существенно удивит ее фанатов.
Обновлено в 09:41
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Спорт

Биатлонист Елисеев выиграл веломарафон в Красногорске

Обновлено в 13:04
Футбол

Месси станет обладателем «Золотой бутсы»

36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте

На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.
Обновлено в 05:08
Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное