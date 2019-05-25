Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухПолитика Сегодня 04:26
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
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с чего всё началось
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.ТАССвчера в 18:21
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