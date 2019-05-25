Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздухПолитика Сегодня 04:26

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
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Источники: российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник", выполненный с применением технологии "стелс", в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
ТАССвчера в 18:21

Подробнее о событии

ТАСС сообщил о первом взлете тяжелого ударного беспилотника «Охотник»

РБК04:09

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Газета.Ruвчера в 18:28

Новый российский беспилотник удивил на испытаниях

News.ruвчера в 21:12

Источники рассказали о первом подъёме в воздух беспилотника «Охотник»

RT на русскомвчера в 20:46

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Известиявчера в 19:28

Тяжелый ударный дрон «Охотник» впервые взлетел

Российская газетавчера в 22:30

Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

ТАССвчера в 18:10
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Обновлено в 10:23
Авто

Названа дата появления Geely FY11 в России

Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).
Обновлено в 03:51
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Общество

Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

На чемпионате мира в Словакии определились полуфинальные пары. Сборная России будет бороться за выход в финал с командой Финляндии.
Обновлено 23 мая в 16:36
Спорт

Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.
Обновлено в 09:16
Космос

SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено вчера в 01:35
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Политика

Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой

Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
Обновлено в 09:37
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Экономика

РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Обновлено в 10:23
Происшествия

В Москве полиция ищет иномарку, скрывшуюся после ДТП с машиной полиции

План "Перехват" объявлен в Москве: разыскивается автомобиль Hyundai, водитель которого скрывается после ДТП с машиной полиции, случившегося в районе 14-го км МКАД.
Обновлено в 09:40
Политика

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

В России модернизируют советскую систему «Град»

«Град» предназначен для поражения открытой и скрытой живой силы, бронетранспортёров и командных пунктов.
Обновлено в 03:15
Общество

Директор школы во Владивостоке уволилась после скандала на выпускном

Обновлено вчера в 04:32
Музыка

Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 16:06
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем

«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.
Обновлено в 07:40
Политика

Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым

В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.
Обновлено 23 мая в 14:37
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Происшествия

К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей

90 следователей и 30 технических экспертов потребовалось привлечь к расследованию обстоятельств взрыва на одной из пешеходных улиц города Лиона во Франции.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны

Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Первый инклюзивный фестиваль спорта прошел в Чите

Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ-2019" для детей с инвалидностью прошел в Чите, сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Американские кадеты покатались на советском танке Т-64

В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Политика

Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране

Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
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