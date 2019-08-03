Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полётRT на русском 11:28
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что полёт состоялся в 12:20 мск и продолжался более 20 минут.
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Футбол
«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.
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Транспорт
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
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Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.
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Валерий Карпин признал наличие проблем с обороной у «Ростова»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, комментируя ничейный результат матча с «Уралом» (2:2) признался, что у обороны донской команды большие проблемы.
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Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.
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Футбол
Бубнов остался разочарован игрой «Спартака» против «Динамо»
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".
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Общество
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Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
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Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено в 21:21
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Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено 01 августа в 03:30
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
В MIUI 11 появится неожиданная функция
Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
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Два человека погибли в результате аварии, которая произошла на юго-западе Москвы.
Обновлено в 19:11
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Футбол
Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
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Армия и оружие
В Бресте прошла церемония открытия Армейских игр-2019
Обновлено в 11:12
Политика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
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Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
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Обновлено в 02:58
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса
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Обновлено в 10:15
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено в 12:24