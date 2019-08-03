Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полётRT на русском 11:28

Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что полёт состоялся в 12:20 мск и продолжался более 20 минут.
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с чего всё началось

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
РИА Новости11:22

Подробнее о событии

Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Российская газета12:15

Российский «Охотник» впервые полетал

Lenta.ru11:55

Новейший военный БЛА «Охотник» совершил первый полет

ТК Звезда11:19

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт

RT на русском11:28

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

РИА Новости11:22

Тяжелый беспилотник «Охотник» совершил первый полет

ТАСС11:35

Стало известно о первом полете ударного беспилотника «Охотник»

Взгляд.ру05:26
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Футбол

Поле «Газпром Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein

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Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

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Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
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Обновлено в 12:03
Происшествия

В Шереметьево обрушилась крыша здания

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Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией

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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
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Происшествия

90 лет назад в Московской области была запущена первая электричка

3 августа 1929 года на электрифицированном участке железной дороги Москва – Мытищи был пущен первый на территории РСФСР электропоезд.
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Футбол

Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»

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Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
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Общество

Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»

Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
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Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
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Интернет

Instagram и WhatsApp переименуют

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
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Армия и оружие

Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса

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11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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Шойгу позвал натовских военных на АрМИ

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Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт

Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
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«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу

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Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв

Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:23
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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

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Общество

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61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
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Армия и оружие

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Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
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Автоспорт

Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
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Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»

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Экономика

СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару

Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
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