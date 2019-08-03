Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полётRT на русском 11:28
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что полёт состоялся в 12:20 мск и продолжался более 20 минут.
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Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.РИА Новости11:22
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