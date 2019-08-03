Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полетРИА Новости 11:22
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
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Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
Обновлено в 02:31
Происшествия
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:54
Происшествия
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе
По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Скончался Сухарев Владимир Михайлович
Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, Владимир Михайлович Сухарев, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом МЗ Самарской области, совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной.
Обновлено в 12:04
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский назвал дату встречи лидеров стран нормандского формата
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.
Обновлено в 14:41
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В ДТП в Курганской области погибли четыре человека
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе "Иртыш" в Курганской области.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Московскую мастерскую Никаса Сафронова затопило
Обновлено в 10:48
Общество
В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили
Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Футбол
Кононов назвал удаление Понсе в матче с «Динамо» игровым эпизодом
Олег Кононов прокомментировал удаление аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо».
Обновлено в 14:52
Футбол
Джикия: «Учитывая удаление Понсе, ничья с „Динамо“ — достойный результат»
При удалении — достойный результат, хотя дома хотелось обыграть «Динамо». Я не видел, была ли поднята нога у Понсе.
Обновлено в 14:53
Футбол
Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
Обновлено в 15:03
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Боевики из Идлиба обстреляли родное село президента Сирии Асада
Сирийские боевики обстреляли селение Кардаха, являющееся родиной семьи президента Башара Асада и располагающееся в 14 км от авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей
Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии
Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет.
Обновлено в 12:20
Происшествия
По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого
Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:35
Общество
Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях
Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.
Обновлено в 15:25
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу
«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.
Обновлено в 12:38
Общество
Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил
Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В столичные отделы полиции продолжают приезжать следователи
Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», сотрудники СК допрашивали задержанных по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 12:30