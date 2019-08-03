Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полетРИА Новости 11:22
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
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Спорт
Натан Чен представил новую короткую программу
Обновлено в 13:35
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Челябинске в контактном зоопарке убили половину животных
Ветеринар, который осмотрел мёртвых животных, предположил, что раны им нанесли ножом. Рядом с вольерами были также следы собаки.
Обновлено в 10:42
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено вчера в 04:27
Космос
В Антарктиде на снегу обнаружен свежий радиоактивный пепел сверхновой
В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.
Обновлено вчера в 05:11
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Технологии
Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга
Команда Facebook запустила нового чат-бота, которого хотят научить общаться с людьми «по-человечески».
Обновлено в 12:04
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Авто
Lada Largus Karelia получит пневматическую подвеску
После усовершенствования подвески и трансмиссии Largus Karelia оснастят дополнительной защитой картера и коробки передач, а кузов обзаведется более высокой крышей.
Обновлено в 04:28
Политика
Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN
Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась полуобнаженной в рекламе парфюма
Голливудская красотка Анджелина Джоли снялась в рекламе парфюма Eau de Parfum Intense бренда Guerlain.
Обновлено в 10:52
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу
«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.
Обновлено в 12:38
Автоспорт
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019
В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
Обновлено в 10:02
Хоккей
«Сочи» одолел рижское «Динамо» по буллитам в матче Sochi Hockey Open
ХК «Сочи» встречался с рижским «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Игра завершилась со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.
Обновлено в 13:08
Политика
Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой
Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала семейное фото с Ярославом Бойко
Сегодня Порошина показала трогательный снимок с Ярославом Бойко. Полгода назад 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Россияне устроили драку на борту самолета в Турции
В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.
Обновлено вчера в 19:26
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Культура
Британский певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Ревде автобус с пассажирами съехал в кювет, трое пострадавших
В Ревде рейсовый автобус №7 съехал в кювет. В результате ДТП три человека пострадали – их доставили в больницу.
Обновлено в 08:17
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Футбол
«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ
Обновлено в 13:56
Футбол
Хуанфран перейдет в «Сан-Паулу». Там уже Дани Алвес
Ранее бразильский клуб подписал экс-защитника «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвеса.
Обновлено в 09:09
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Авто
В сети показали уникальную грузовую модификацию ВАЗ-2109
В сети появились снимки уникальной и мало кому известной модификации легендарной отечественной модели ВАЗ-2109.
Обновлено в 12:49
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49