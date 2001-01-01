Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59

Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.

Авто Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.

Наука На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.

Политика В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.

Транспорт Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Энергетика В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет отметки в 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.

Политика Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.

Шоу-бизнес «Отпустила»: Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с Баблишвили На вопрос о причинах разводах с актером Гурамом Баблишвили Анфиса дала весьма необычный ответ.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.

Наука Гигантские бобры населяли территорию США 10 тысяч лет назад По словам исследователей из Западного университета, гигантские бобры семейства Castorides обитали исключительно в районе Великих озер около 11 000–10 000 лет назад.

Космос Россия отказалась от создания спутника «Метеор-М» №3 с радиолокатором "Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Экономика Биткоин за неделю подорожал на треть Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Авто Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Происшествия Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".

Авто Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.

Политика Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.

Армия и оружие В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.