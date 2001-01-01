Авто
Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено в 21:23
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 20:25
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет отметки в 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено в 21:56
Политика
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
«Отпустила»: Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с Баблишвили
На вопрос о причинах разводах с актером Гурамом Баблишвили Анфиса дала весьма необычный ответ.
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Наука
Гигантские бобры населяли территорию США 10 тысяч лет назад
По словам исследователей из Западного университета, гигантские бобры семейства Castorides обитали исключительно в районе Великих озер около 11 000–10 000 лет назад.
Обновлено 11 мая в 03:41
Космос
Россия отказалась от создания спутника «Метеор-М» №3 с радиолокатором
"Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.
Обновлено в 21:32
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:10
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Похудевшая Виктория Дайнеко обнажила грудь в свой день рождения
Полураздетая певица, позируя для кадра, подняла одну руку, открыв взору поклонников обнаженную грудь.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Обновлено в 19:41
Авто
Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам
Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Сирийские военные готовятся к Армейским международным играм 2019 года
Обновлено в 20:09
Шоу-бизнес
Умерла бабушка Нелли Ермолаевой
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено в 21:17
Общество
Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки
Обновлено в 14:14
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38