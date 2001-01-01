Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59

Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.

Культура Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.

Футбол «Ливерпуль» за сезон получил больше призовых, чем «Манчестер Сити» Напомним, что "Манчестер Сити" стал чемпионом с отрывом в одно очко от "Ливерпуля". Развязка сумасшедшего сезона АПЛ и проблемы "Монако".

Футбол Стивен Джеррард дал интервью Евгению Савину Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.

Происшествия В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Политика Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.

Общество Российский лес подает сигнал SOS Еще одним губительным фактором является создание в лесах так называемых рекреационных зон с сопутствующей инфраструктурой - от трудов праведных (или не очень) люди с толстыми кошельками стремятся отдыхать в заповедных местах, любуясь реликтовыми кедрами, соснами и прочей экзотической флорой, заодно упражняясь в стрельбе по редким животным, сохранившимся кое-где в девственных лесах.

Политика Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера, и его образ популяризируется на Украине.

Политика Премьер Армении обсудил Карабах с президентом Азербайджана в Брюсселе Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Политика В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео Во вторник в Сочи Владимир Путин примет госсекретаря США Майка Помпео.

Происшествия Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани В Казани вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток взял в заложники учительницу и одноклассников.

Происшествия В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.

Игры Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 24 млн копий, а Grand Theft Auto V — 110 млн копий Take-Two представила свежий финансовый отчёт по итогам прошедшего финансового года, в рамках которого состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за последний квартал издатель отгрузил лишь один миллион копий проекта, текущий тираж которого теперь составляет 24 млн копий.

Политика В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.

Общество The Diplomat (США): глобальная портовая игра Китая (The Diplomat) Вкладывать капиталы в далекие порты Китай начал еще до того, как председатель Си Цзиньпин официально объявил о запуске своей важнейшей инициативы «Один пояс — один путь», так что к текущему моменту «радиус действия» морской торговли КНР существенно расширился.

Энергетика PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.