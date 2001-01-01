Авто
Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Футбол
«Ливерпуль» за сезон получил больше призовых, чем «Манчестер Сити»
Напомним, что "Манчестер Сити" стал чемпионом с отрывом в одно очко от "Ливерпуля". Развязка сумасшедшего сезона АПЛ и проблемы "Монако".
Обновлено в 08:34
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Футбол
Стивен Джеррард дал интервью Евгению Савину
Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Политика
Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники
Обновлено в 15:48
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Общество
Российский лес подает сигнал SOS
Еще одним губительным фактором является создание в лесах так называемых рекреационных зон с сопутствующей инфраструктурой - от трудов праведных (или не очень) люди с толстыми кошельками стремятся отдыхать в заповедных местах, любуясь реликтовыми кедрами, соснами и прочей экзотической флорой, заодно упражняясь в стрельбе по редким животным, сохранившимся кое-где в девственных лесах.
Обновлено в 17:14
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Политика
Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежище
На Украине задержанные, по их словам, хотели получить политическое убежище.
Обновлено в 18:13
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Здоровье
С какими продуктами не нужно смешивать алкоголь, сообщили эксперты
С какими продуктами не нужно смешивать алкоголь, сообщили эксперты.
Обновлено в 17:38
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера, и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено в 18:05
Политика
Премьер Армении обсудил Карабах с президентом Азербайджана в Брюсселе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Обновлено в 18:57
Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео
Во вторник в Сочи Владимир Путин примет госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
В Казани вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток взял в заложники учительницу и одноклассников.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Игры
Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 24 млн копий, а Grand Theft Auto V — 110 млн копий
Take-Two представила свежий финансовый отчёт по итогам прошедшего финансового года, в рамках которого состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за последний квартал издатель отгрузил лишь один миллион копий проекта, текущий тираж которого теперь составляет 24 млн копий.
Обновлено в 18:02
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
Обновлено в 16:39
Общество
The Diplomat (США): глобальная портовая игра Китая (The Diplomat)
Вкладывать капиталы в далекие порты Китай начал еще до того, как председатель Си Цзиньпин официально объявил о запуске своей важнейшей инициативы «Один пояс — один путь», так что к текущему моменту «радиус действия» морской торговли КНР существенно расширился.
Обновлено в 18:49
Энергетика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает AP со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29