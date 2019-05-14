Авто

Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс вчера в 06:59

Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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Lada остается лидером продаж российского авторынка

SpeedMe00:19

На авторынок обрушился японский год

Коммерсантъвчера в 15:15

Авторынок России показал падение в апреле

Автоновости днявчера в 07:15

Российский авторынок в апреле вернулся к падению

CarsWeek.ruвчера в 08:01

Российский авторынок в апреле показал падение

Автостатвчера в 06:57

Российский автомобильный рынок провалился в апреле

Журнал Авто.рувчера в 08:51

Российский авторынок вернулся к падению в апреле

AutoNewsвчера в 07:13
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Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Обновлено вчера в 16:48
Здоровье

Названа главная причина детского ожирения

Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Кино

Новый ляп нашли в «Игре престолов»

В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Наука

Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности

Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено вчера в 09:33
Наука

Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг

Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

National Interest предложил способ примирения России и США

Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство храма святой Екатерины

В Екатеринбурге началось строительство храма святой Екатерины. Сегодня площадку, на которой будет возводиться собор, обнесли забором.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Полицейский в Новокузнецке выстрелил в угрожавшего ему ножом мужчину

Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Театры

Лев Додин: в чем заключена загадка Мастера

Только у зрителей телеканала «Россия К» будет возможность увидеть спектакль Мастера «Коварство и любовь» (18 мая в 22:00), в котором заняты Игорь Черневич, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Данила Козловский, Татьяна Шестакова, Сергей Курышев.
Обновлено в 00:26
Транспорт

В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве

Очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Гаджеты

Производитель тамагочи принял решение возобновить его выпуск

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»

Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

Клуб из Китая предложил за Бэйла 120 млн евро

Ранее сообщалось о том, что мадридский клуб готов расстаться с Бэйлом, но потенциальных покупателей отпугивала высокая заработная плата игрока, а предложения "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" по 29-летнему футболисту не превышали € 80 млн.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Названы пять главных признаков онкологии кожи

Ранее специалисты назвали продукт, увеличивающий риск рака, также эксперты перечислили основные симптомы онкологического заболевания.
Обновлено в 02:39
Политика

Владимир Зеленский сменит глав МИД и Минобороны

Министр обороны и министр иностранных дел с вероятностью 99% не останутся на своих должностях, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США

МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
Обновлено в 00:37
Общество

Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет возле Кремля

Обновлено вчера в 08:09
Транспорт

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Москве у безработного украли пакет с четырьмя миллионами рублей

Неизвестный при помощи баллончика с неустановленной жидкостью отобрал у безработного в Москве пакет с 4 миллионами рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
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