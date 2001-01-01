Авто
Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Экономика
Чистая прибыль «Русала» в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль крупнейшего российского производителя алюминия "Русал" в первом квартале текущего года составила $273 млн, что на 49,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 20:00
Общество
Региональных чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса»
Деловой подход: регионы найдут граждан с «геном бизнеса»
Обновлено в 13:00
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 20:25
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Обновлено в 19:41
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Экономика
«Роснефть» отказалась от глобального проекта в Приморье
Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) в ТОР «Нефтехимический» стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
Обновлено в 06:36
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
Обновлено в 02:00
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Общество
Старые сказки новой администрации Владивостока
В марте 2019 г. глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что город готов начать строительство многоярусных парковок при финансовой поддержке краевой администрации.
Обновлено в 17:47
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Политика
Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Гаджеты
Xiaomi выпустит книжку на электронных чернилах
Гаджет получит экран на базе электронных чернил диагональю порядка 8 дюймов с поддержкой 16 градаций серого и широкими кромками, чтобы было удобно держать.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь продемонстрировала свой живот без фильтров и втягивания
В кадре наша героиня показывает свой плоский живот.
Обновлено в 19:24
Здоровье
В Башкирии из-за аномальной жары пляжи обустроят раньше
Обновлено в 09:22
Технологии
Росгвардию оснастят машинами-«невидимками» с дронами
Холдинг "Росэлектроника" поставит Росгвардии незаметные в городской среде машины связи с дронами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Обновлено в 20:11
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Футбол
«Ливерпуль» за сезон получил больше призовых, чем «Манчестер Сити»
Напомним, что "Манчестер Сити" стал чемпионом с отрывом в одно очко от "Ливерпуля". Развязка сумасшедшего сезона АПЛ и проблемы "Монако".
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу.
Обновлено в 12:01
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
На встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео, которая пройдет в Сочи 14 мая, возможно, будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Обновлено в 11:57
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07