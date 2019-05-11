Авто

Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59

Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский авторынок вновь упал. Отжаться нечем

За рулем10:27

Продажи автомобилей в России: рынок упал, а в Топ-25 появился Kia Soul

Motor09:11

Российский автомобильный рынок провалился в апреле

Журнал Авто.ру08:51

Российский авторынок в апреле вернулся к падению

CarsWeek.ru08:01

Российский авторынок в апреле показал снижение

Тарантас Ньюс06:59

Динамика российского авторынка в апреле 2019 года

Автостат10:17

Двигатель авторынка. Производство машин выросло на 14,4%, но пока далеко от докризисного уровня

DP.RU06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Вокзалы, аэропорт и торговые центры эвакуировали в Липецке

Сегодня в Липецке, во второй половине дня, началась эвакуация посетителей сразу целого ряда объектов.
Обновлено в 11:57
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Гаджеты

Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Культура

Леонида Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat

Ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича сделали персонажем Mortal Kombat.
Обновлено в 10:17
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Технологии

Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров

Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено в 10:42
Хоккей

Сборная США в овертайме обыграла Финляндию в матче ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Обновлено в 07:10
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Наука

Изменение климата отвечает за тяжелые инфекционные заболевания лягушек

Изменение климата уже увеличило распространение и тяжесть смертельного заболевания, вызванного ранавирусом, который заражает обычных лягушек.
Обновлено 10 мая в 08:58
Происшествия

СК заявил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Тела 40 погибших в авиакатастрофе с участием самолета SSJ 100 5 мая в Шереметьево идентифицированы, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Обновлено в 06:44
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Кино

Актриса из «Игры престолов» рассказала, как фанаты отреагируют на финал шоу

Обновлено в 11:20
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Москве бронемашина столкнулась с Opel

На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.
Обновлено в 08:44
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Политика

Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»

Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Обновлено в 05:34
Музыка

Шнуров призвал к спокойствию критиков дочери Алсу

Обновлено в 09:56
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Наука

Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160

Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.
Обновлено в 10:53
Наука

Инъекция старой крови подавила умственные способности мышей

У одних мышей, например, молодая кровь помогла улучшить нюх, у других — остановить потерю мышечной массы.
Обновлено в 11:00
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное