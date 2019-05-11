Авто
Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
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Яна воспитывает двоих детей Батурина – Андрея и Николая, причем, если Николай является ее сыном, то Андрей – ребенок от второй жены бизнесмена, на которого Рудковская оформила опекунство.
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Браим Диас: «Хочу провести в „Реале“ многие годы»
Полузащитник "Реала" Браим Диас заявил, что хочет играть за "королевский клуб" в течение многих лет.
Обновлено в 15:43
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УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
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Кино
Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала
Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Политика
Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».
Обновлено в 15:54
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Обновлено в 14:05
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
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Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
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Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Музыка
Лазарев хочет провести «Евровидение-2020» в Сочи
Российский певец Сергей Лазарев хочет провести международный конкурс "Евровидение-2020" в Сочи.
Обновлено в 11:18
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Наибольшее снижение рекомендованной розничной цены в размере 456 000 рублей коснулось автомобиля с гибридной установкой, таким образом разница в цене между двигателем 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичной комплектации составляет всего 40 000 рублей.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Общество
Скончался один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни умер один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич.
Обновлено в 15:48
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
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Астронавтам удалось записать звуки сейсмических толчков на Луне
Сейсмометры миссий «Аполлон» собрали достаточно данных, чтобы учёные смогли доказать, что недра Луны остывают, тем самым вызывая сейсмические толчки на спутнике Земли.
Обновлено в 13:26
Баскетбол
«Торонто» вышел в полуфинал плей-офф НБА, обыграв «Филадельфию»
"Торонто" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 92:90 в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
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Сергей Шнуров распустил группу «Ленинград»
Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
Обновлено в 16:04
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
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Обновлено вчера в 18:00
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Политика
Трамп заявил о планах встретиться с Путиным
Обновлено в 14:54