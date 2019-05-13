Авто
Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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