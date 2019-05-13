Авто

Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59

Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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На авторынок обрушился японский год

Коммерсантъ15:15

Российский автомобильный рынок провалился в апреле

Журнал Авто.ру08:51

Продажи новых автомобилей в РФ уменьшились в апреле почти на 3%

Росбалт09:17

Российский авторынок в апреле вернулся к падению

CarsWeek.ru08:01

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Автоновости дня07:15

Динамика российского авторынка в апреле 2019 года

Автостат10:17

Российский авторынок вернулся к падению в апреле

AutoNews07:13
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
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Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
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Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею

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Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

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Происшествия

Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе

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Обновлено в 15:25
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Общество

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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Футбол

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Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
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Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
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Хоккей

Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»

Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
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Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
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Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей

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В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
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Зеленский записал «послание мира Донбассу»

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Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
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У кооперативного боевика Dauntless появилась дата релиза

В честь релиза в Dauntless начнётся новый охотничий сезон, Hidden Blades.
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В рамках поддержания орбитальной группировки космических аппаратов (КА) национальной навигационной системы ГЛОНАСС планируется запустить 46 спутников с 2019 до 2034 года, об этом говорится в «Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года».
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Политика

Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов

В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
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Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине

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Форвард «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и может завершить карьеру

Нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Райан Кеслер перенёс сложную операцию на правом бедре, информирует официальный сайт команды.
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Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук

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В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
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Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
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