Авто
Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
Политика
Россия приняла к сведению итоги выборов на Украине
В Москве принимают к сведению результаты президентских выборов на Украине.
Обновлено в 21:00
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено в 11:23
Политика
Новая лунная программа США получила название «Артемида»
В своем Twitter ведомство пояснило, что древнегреческая богиня Артемида была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов.
Обновлено в 23:09
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Политика
Китай введет ответные пошлины на товары из США
С 1 июня 2019 года Китай введет ответные пошлины на более чем 5 тысяч товаров из США. Общая сумма составляет 60 млрд долларов.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Казани вооружённый школьник взял в заложники одноклассников
Сегодня, 13 мая, в Казани 17-летний школьник взял в заложники одноклассников – учеников 10-го класса городской гимназии №7. МВД по Республике Татарстан сообщает, что школьник явился в класс, вооружённый кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о сексе в общественных местах
Обновлено в 12:59
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика
Сапожников ушел с поста директора «Удокана» и покинул гордуму Читы
Александр Сапожников покинул должность директора крупнейшего в регионе кинотеатра «Удокан».
Обновлено в 23:16
Общество
БАДы могут нанести вред организму
Оказалось, не все из них действительно полезны, более того, такие БАДы могут принести существенный вред организму.
Обновлено в 13:22
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Здоровье
«После комы я никого не узнавала, не помнила букв и цифр»: история уралочки, выжившей в страшном ДТП
Обновлено в 23:00
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено в 22:46
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Экономика
Строительную компанию «Сибмост» требуют признать банкротом
Напомним, в апреле 2013 г. строительная компания «Сибмост» выиграла конкурс и заключила контракт стоимостью 1,3 млрд руб. на строительство двухуровневой развязки на ул. 2-ая Брянская.
Обновлено в 23:33
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Чите осудят кондуктора за муляж взрывного устройства в троллейбусе
До трех лет колонии грозит кондуктору читинского троллейбуса, который обвиняется в изготовлении муляжа взрывного устройства.
Обновлено в 22:18
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Обновлено в 22:31