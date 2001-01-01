Авто

Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59

Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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Журнал Авто.ру08:51

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
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В Москве принимают к сведению результаты президентских выборов на Украине.
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Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
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Новая лунная программа США получила название «Артемида»

В своем Twitter ведомство пояснило, что древнегреческая богиня Артемида была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов.
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В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль

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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

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Политика

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С 1 июня 2019 года Китай введет ответные пошлины на более чем 5 тысяч товаров из США. Общая сумма составляет 60 млрд долларов.
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Летевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

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В Казани вооружённый школьник взял в заложники одноклассников

Сегодня, 13 мая, в Казани 17-летний школьник взял в заложники одноклассников – учеников 10-го класса городской гимназии №7. МВД по Республике Татарстан сообщает, что школьник явился в класс, вооружённый кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
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Серябкина рассказала о сексе в общественных местах

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Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
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Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Политика

Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
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Александр Сапожников покинул должность директора крупнейшего в регионе кинотеатра «Удокан».
Обновлено в 23:16
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Оказалось, не все из них действительно полезны, более того, такие БАДы могут принести существенный вред организму.
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Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Политика

Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
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«После комы я никого не узнавала, не помнила букв и цифр»: история уралочки, выжившей в страшном ДТП

Обновлено в 23:00
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
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В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
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В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

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Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов

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Обновлено в 00:58
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Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
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Напомним, в апреле 2013 г. строительная компания «Сибмост» выиграла конкурс и заключила контракт стоимостью 1,3 млрд руб. на строительство двухуровневой развязки на ул. 2-ая Брянская.
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Обновлено в 18:39
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В Чите осудят кондуктора за муляж взрывного устройства в троллейбусе

До трех лет колонии грозит кондуктору читинского троллейбуса, который обвиняется в изготовлении муляжа взрывного устройства.
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Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
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