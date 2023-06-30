Авто
Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59
Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Лукашенко назвал потери Белоруссии от загрязненной нефти
Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал размер ущерба огромным, по его словам, помимо недополученной прибыли, грязные нефтепродукты навредили состоянию нефтепровода и оборудованию на НПЗ.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Политика
Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Политика
Тимошенко посоветовала Зеленскому расследовать «коррупцию Порошенко»
Национальная комиссия по «расследованию преступлений старой власти» должна быть создана для привлечения виновных к ответственности, 13 мая заявила на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады глава фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 06:40
Спорт
Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»
Продюсер популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин позвал в новый состав коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата осужденного футболиста.
Обновлено в 06:16
Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздников
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100
В пресс-службе Минздрава сообщили РБК о состоянии пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы в конце июня
Обновлено в 07:44
Политика
Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации
Обновлено в 08:22
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 07:37
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин посетит испытательный центр ВКС в Астраханской области
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин во вторник 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область.
Обновлено в 08:12
Культура
Трегулова: музейный центр во Владивостоке должен привлекать туристов
Музейный центр во Владивостоке должен стать точкой притяжения для туристов, в первую очередь, из Южной Кореи, заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено в 07:21
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает на этой неделе до 32 рублей
Проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе Екатеринбурга останется прежним — 28 рублей.
Обновлено в 02:27
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Футбол
«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»
Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.
Обновлено в 07:18
Музыка
Почти тысяча танцовщиков из разных стран примет участие в фестивале «Мировые балетные каникулы»
Почти тысяча танцовщиков из разных стран примет участие в фестивале «Мировые балетные каникулы».
Обновлено в 07:23
Игры
Wolfenstein: Youngblood не будет эксклюзивом для Epic Games Store
Разработчики компании MachineGames, которые ведут разработку шутер-игры Wolfenstein: Youngblood, обнародовали волнующие сведения относительно того, будет ли игра выпущена сугубо в Epic Games Store.
Обновлено вчера в 01:25
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Москве осужден на 17 лет участник банды, напавший на инкассаторов в 2009 году
Суд приговорил к 17 годам лишения свободы участника банды, напавшего в 2009 году около торгового комплекса "Москва" на сотрудников ЧОП, перевозивших деньги.
Обновлено в 07:50