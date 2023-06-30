Авто

Российский авторынок в апреле показал снижениеТарантас Ньюс 06:59

Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце реализация новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ уменьшилась на 2,7% до 148 тыс. 296 единиц. По результатам первых четырёх месяцев 2019 года авторынок России также снизился на 1% и составил 539 тыс. 946 проданных машин.
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Российский авторынок в апреле вернулся к падению

CarsWeek.ru08:01

Российский автомобильный рынок провалился в апреле

Журнал Авто.ру07:58

Российский авторынок в апреле показал снижение

Тарантас Ньюс06:59

Российский авторынок в апреле показал падение

Автостат06:57

Продажи машин в апреле ушли в минус

Коммерсантъ07:53

Продажи автомобилей в России в апреле упали на 2,7%

Автоновости дня07:15

Российский авторынок вернулся к падению в апреле

AutoNews07:13
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Лукашенко назвал потери Белоруссии от загрязненной нефти

Как сообщает агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал размер ущерба огромным, по его словам, помимо недополученной прибыли, грязные нефтепродукты навредили состоянию нефтепровода и оборудованию на НПЗ.
Обновлено в 01:22
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Политика

Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса

В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:50
Политика

Тимошенко посоветовала Зеленскому расследовать «коррупцию Порошенко»

Национальная комиссия по «расследованию преступлений старой власти» должна быть создана для привлечения виновных к ответственности, 13 мая заявила на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады глава фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 06:40
Спорт

Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»

Продюсер популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин позвал в новый состав коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата осужденного футболиста.
Обновлено в 06:16
Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК о состоянии пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево.
Обновлено в 07:21
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Общество

IKEA откроет первый магазин в черте Москвы в конце июня

Обновлено в 07:44
Политика

Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации

Обновлено в 08:22
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Названо место размещения первых систем С-350 «Витязь»

Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика

Путин посетит испытательный центр ВКС в Астраханской области

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин во вторник 14 мая совершит рабочую поездку в Астраханскую область.
Обновлено в 08:12
Культура

Трегулова: музейный центр во Владивостоке должен привлекать туристов

Музейный центр во Владивостоке должен стать точкой притяжения для туристов, в первую очередь, из Южной Кореи, заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено в 07:21
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает на этой неделе до 32 рублей

Проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе Екатеринбурга останется прежним — 28 рублей.
Обновлено в 02:27
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество

В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов

В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Футбол

«Ливерпуль» получил больше призовых за сезон АПЛ, чем «Манчестер Сити»

Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам английской Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона.
Обновлено в 07:18
Музыка

Почти тысяча танцовщиков из разных стран примет участие в фестивале «Мировые балетные каникулы»

Почти тысяча танцовщиков из разных стран примет участие в фестивале «Мировые балетные каникулы».
Обновлено в 07:23
Игры

Wolfenstein: Youngblood не будет эксклюзивом для Epic Games Store

Разработчики компании MachineGames, которые ведут разработку шутер-игры Wolfenstein: Youngblood, обнародовали волнующие сведения относительно того, будет ли игра выпущена сугубо в Epic Games Store.
Обновлено вчера в 01:25
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве осужден на 17 лет участник банды, напавший на инкассаторов в 2009 году

Суд приговорил к 17 годам лишения свободы участника банды, напавшего в 2009 году около торгового комплекса "Москва" на сотрудников ЧОП, перевозивших деньги.
Обновлено в 07:50
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