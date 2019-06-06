Авто
Российский авторынок ускорил падениеАвтоновости дня 06:51
В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее. Таким образом, рынок третий раз за год демонстрирует падение, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). К тому же, нынешний спад - самый значительный за последние 2 года.
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На улице Глинки трактор с водой проехался по иномарке
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Экономика
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Кино
Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
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США лидируют по объемам инвестиций в проекты в России
Как рассказали представители сети EY на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, всего в прошлом году инвесторы вложили средства в 211 проектов в России – на 11% меньше, чем годом ранее, что укладывается в рамки общеевропейской тенденции, где сокращение оказалось на уровне 4%. Вместе с тем количество таких проектов из США выросло сразу на 74% - с 19 до 33.
Обновлено в 01:47
Экономика
Материнский капитал в России увеличится в 2020 году
В России увеличат материнский капитал, сообщает DEITA.
Обновлено в 10:16
Происшествия
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Задержаны два сотрудника посольства Монголии в ФРГ, в машине которых обнаружено внушительное количество героина — порядка 70 килограммов.
Обновлено в 08:34
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
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Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
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Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича
Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
Обновлено в 13:44
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
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Обновлено в 15:22
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Обновлено в 08:40
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
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Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
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