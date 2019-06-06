Авто

Российский авторынок ускорил падениеАвтоновости дня 06:51

В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее. Таким образом, рынок третий раз за год демонстрирует падение, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). К тому же, нынешний спад - самый значительный за последние 2 года.
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Российский авторынок ускорил падение

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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
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Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками

Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
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Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Авто

Ford показал Mustang, оформленный в стиле Второй мировой войны

Автомобиль продадут в июле на аукционе. Компания Ford показала тизер купе Mustang, посвящённого Второй мировой войне.
Обновлено в 10:23
Спорт

Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом

Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Политика

NBC: Австрия выдаст США украинского олигарха Фирташа

Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля.
Обновлено в 20:55
Происшествия

В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию

Обновлено в 17:54
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Обновлено в 19:49
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена

Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Происшествия

Задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 03:22
Наука

В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров

Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Политика

Прямая трансляция: В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Обновлено вчера в 07:41
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Космос

Представлен необычный концепт миниатюрного ровера-лунохода

Несмотря на миниатюрные размеры, четырёхколёсный робот может стать весьма перспективным средством первичного исследования других планет.
Обновлено в 07:49
Экономика

Силуанов прокомментировал низкие темпы роста ВВП России

Как писал News.ru, ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста экономики России, несмотря на санкции, достигли максимальной за последние шесть лет отметки в 2,3%. Ускорение экономического роста связывают в том числе с проведением в стране ЧМ по футболу в 2018 году.
Обновлено в 02:37
Культура

Дженнифер Энистон намекнула на возвращение «Друзей»

Актриса Дженнифер Энистон сказала, что не против сняться в продолжении культового сериала «Друзья».
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Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
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Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
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Ученые смогли вырастить мозг человека

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Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
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ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР

Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
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Российский компактный автомобиль малого класса, который АвтоВАЗ выпускает с 25 сентября 2015 года. Заменил семейство LADA Priora в модельной линейке. Старт продаж Vesta состоялся 25 ноября 2015 года. Самый продаваемый отечественный автомобиль в первом полугодии 2018 года. По итогам 2018 года LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России с результатом 108 364 штуки.
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