Авто

Российский авторынок ускорил падениеАвтоновости дня 06:51

В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее. Таким образом, рынок третий раз за год демонстрирует падение, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). К тому же, нынешний спад - самый значительный за последние 2 года.
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AEB: автомобильный рынок рухнул почти на 7%

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Устал расти: зафиксировано сильное снижение российского авторынка

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Авторынок России показал в мае резкий спад

Журнал Авто.ру07:48

Российский авторынок ускорил падение

Автоновости дня06:51
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Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Политика

Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ

Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Обновлено в 13:27
Общество

Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России

Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 11:18
Кино

Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» в России

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда сцен из фильма "Рокетмен".
Обновлено 04 июня в 23:30
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Экономика

В России с 2020 года увеличат материнский капитал

Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено в 09:53
Культура

BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Политика

Верховная рада Украины не приняла отставку главы СБУ Грицака

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку министров обороны и иностранных дел Украины Степана Полторака и Павла Климкина.
Обновлено в 07:10
Энергетика

Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+

В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.
Обновлено в 14:19
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Технологии

Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе

На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Экономика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика

Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и Лондона

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 15:22
Футбол

Юри Тилеманс: «Польщен интересом со стороны „МЮ“ и „Тоттенхэма“»

Бельгийский полузащитник «Монако» Юри Тилеманс, выступавший весной на правах аренды в «Лестер Сити», признался, что польщен проявляемым интересом со стороны других английских клубов.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Хью Грант признался, что страдает комплексом неполноценности

Обновлено в 09:59
Экономика

Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки

Магазины сети "Перекресток" начнут принимать пластиковые бутылки у россиян, а компания Unilever займется выпуском новой продукции из переработанного полимерного сырья.
Обновлено в 10:47
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол

«Ливерпуль» предложит «Лиллю» 80 миллионов евро за Пепе

24-летний бомбардир может обойтись мерсисайдцам в 80 миллионов евро. Однако сам Пепе не рвется "под крыло" Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:55
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено в 04:14
Политика

Кучма отрицает факт экономической блокады Донбасса

В среду после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 11:54
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Депздрав рассказал, как избавиться от пиявок на теле

От пиявок следует избавляться при помощи обработки йодом, солью или спиртом.
Обновлено в 02:24
Путешествия

Власти Подмосковья поддержат проект «Государева дорога»

Власти Подмосковья окажут поддержку проекту «Государева дорога», участниками проекта станут Солнечногорск и Клин, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Обновлено в 13:03
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
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Российский компактный автомобиль малого класса, который АвтоВАЗ выпускает с 25 сентября 2015 года. Заменил семейство LADA Priora в модельной линейке. Старт продаж Vesta состоялся 25 ноября 2015 года. Самый продаваемый отечественный автомобиль в первом полугодии 2018 года. По итогам 2018 года LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России с результатом 108 364 штуки.
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