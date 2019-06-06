Авто
В России рекордно упали продажи автомобилейАвторамблер 07:01
В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года. Эксперты зафиксировали столь сильное падение впервые за два года.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Космос
«Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС
Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
Обновлено в 10:00
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
У Зеленского сообщили о согласовании курса по Донбассу с Западом
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в четверг на брифинге, что Киев пока не разглашает "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:24
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Технологии
Жаров назвал дату блокировки Facebook и Twitter в России
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил что в 2020 году Twitter и Facebook на территории России будут заблокированы.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца
Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено в 10:35
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
Обновлено в 04:58
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Футбол
Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится
На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Экономика
РФПИ инвестирует в онлайн-кинотеатр Ivi
Крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр России Ivi договорился о привлечении денег от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к фонду.
Обновлено в 11:24
Энергетика
«Газпром нефть» выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+
"Газпром нефть" выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+, но о конкретных параметрах сделки можно говорить только, когда рынок успокоится.
Обновлено в 10:53
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52