Авто

Российский авторынок продолжает катиться внизАвтоВзгляд 11:37

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали продажи легковых автомобилей и легкой коммерческой техники за последний весенний месяц, и результаты оказались неутешительными. Авторынок просел сразу на 6,7%: это самое серьезное падение за последние два года.
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