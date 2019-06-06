Авто
Российский авторынок продолжает катиться внизАвтоВзгляд 11:37
Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подсчитали продажи легковых автомобилей и легкой коммерческой техники за последний весенний месяц, и результаты оказались неутешительными. Авторынок просел сразу на 6,7%: это самое серьезное падение за последние два года.
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