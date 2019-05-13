Авто
Российский автомобильный рынок в апреле показал падениеИзвестия 08:49
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
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Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Музыка
Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»
Обновлено в 09:28
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Спорт
Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.
Обновлено в 02:32
Транспорт
В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации
Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Столичные врачи помогут справиться с паническими атаками
Посетителям расскажут, как справиться с паническими атаками, социальной тревожностью и различными страхами, такими как поездки в транспорте, в метро или боязнь авиаперелета.
Обновлено в 09:35
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
Обновлено в 06:16
Политика
Блог «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей
Блог на платформе WordPress «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей, на это обратило внимание издание «Радио Свобода».
Обновлено в 08:07
Политика
Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
Обновлено в 03:52
Технологии
Amazon ввел автоматизированную упаковку товаров в коробки
Интернет-ритейлер Amazon начал использовать машины для того, чтобы упаковывать в коробки заказы клиентов, сообщили Reuters два человека, которые работали над этим проектом.
Обновлено в 09:29
Общество
Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей
Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Финансы
ЦБ РФ отмечает снижение инфляции и замедление роста цен
В конце первого – начале второго кварталов 2019 года в России отмечено снижение годовой инфляции, а также более медленный, против ожидаемого, рост цен.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Происшествия
Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100
В пресс-службе Минздрава сообщили РБК о состоянии пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево.
Обновлено в 07:21
Хоккей
Назван состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею назвал состав на встречу чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:35
Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Политика
Путину в Казани показали новейшую авиатехнику
Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Biostar готовит плату Racing X570GT8 на наборе логики AMD X570
Компания Biostar, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску материнскую плату Racing X570GT8 для процессоров AMD на наборе системной логики X570.
Обновлено в 08:31