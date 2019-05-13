Авто

Российский автомобильный рынок в апреле показал падениеИзвестия 08:49

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
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Российский авторынок в апреле вернулся к падению

CarsWeek.ru08:01

Российский автомобильный рынок провалился в апреле

Журнал Авто.ру08:51

Российский авторынок в апреле показал снижение

Тарантас Ньюс06:59

Российский авторынок в апреле показал падение

Автостат06:57

Продажи машин в апреле ушли в минус

Коммерсантъ07:53

Продажи автомобилей в России в апреле упали на 2,7%

Автоновости дня07:15

Российский авторынок вернулся к падению в апреле

AutoNews07:13
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Политика

Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале

Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»

Обновлено в 09:28
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Спорт

Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.
Обновлено в 02:32
Транспорт

В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации

Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Здоровье

Столичные врачи помогут справиться с паническими атаками

Посетителям расскажут, как справиться с паническими атаками, социальной тревожностью и различными страхами, такими как поездки в транспорте, в метро или боязнь авиаперелета.
Обновлено в 09:35
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В ГИБДД рассказали, когда водитель может говорить по телефону за рулем

Обновлено в 09:33
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

История с до изжоги мемогеничным стаканчиком из четвертого эпизода финального сезона ИП, установившего в рамках сериала прискорбный и постыдный антирекорд, немало, конечно, подпортила всем нам крови.
Обновлено в 06:16
Политика

Блог «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей

Блог на платформе WordPress «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей, на это обратило внимание издание «Радио Свобода».
Обновлено в 08:07
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Технологии

Amazon ввел автоматизированную упаковку товаров в коробки

Интернет-ритейлер Amazon начал использовать машины для того, чтобы упаковывать в коробки заказы клиентов, сообщили Reuters два человека, которые работали над этим проектом.
Обновлено в 09:29
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Общество

Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей

Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Финансы

ЦБ РФ отмечает снижение инфляции и замедление роста цен

В конце первого – начале второго кварталов 2019 года в России отмечено снижение годовой инфляции, а также более медленный, против ожидаемого, рост цен.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Политика

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд

Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Авто

Названы самые угоняемые автомобили России

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Происшествия

Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК о состоянии пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево.
Обновлено в 07:21
Кино

Российский сайт продает билеты на Каннский фестиваль за 15 тысяч евро

Обновлено в 08:48
Хоккей

Назван состав сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею назвал состав на встречу чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:35
Политика

Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 07:10
Политика

Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Общество

Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Политика

Путину в Казани показали новейшую авиатехнику

Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Гаджеты

Biostar готовит плату Racing X570GT8 на наборе логики AMD X570

Компания Biostar, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску материнскую плату Racing X570GT8 для процессоров AMD на наборе системной логики X570.
Обновлено в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
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