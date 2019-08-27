Футбол
Матч ТВРоссийский арбитр Иванов назначен на матч квалификации ЛЕ
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и «Линфилдом» из Северной Ирландии. Его ассистентами станут Роман Усачев и Валерий Данченко, резервный рефери — Сергей Лапочкин.
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Общество
Россия заплатит два миллиона евро родственникам исчезнувших на Кавказе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 1,9 миллиона евро по 21 делу об исчезновениях людей в ходе второй чеченской войны.
Lenta.ru 07:47
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В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
Генпрокуратура пообещала сотрудникам «Крестов» уголовное дело
Должностным лицам петербургского СИЗО-1 ("Кресты"), чья халатность привела к многочисленным нарушениям по отношению к содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым и осужденным, грозит уголовное преследование.
Российская газета 08:03
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru вчера в 11:13
Политика
Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем
"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 06:37
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Футбол
«Барса» отпустит Рафинью в аренду, только если он сначала продлит контракт
Срок соглашения Рафиньи истекает летом 2020 года, и «Барселона» не хочет его терять бесплатно.
Sports.ru 07:55
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Музыка
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
РИА Новости 06:15
Происшествия
В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Футбол
«Олимпиакос» показал подготовку к матчу с «Краснодаром»
Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» показал как готовиться к второму матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российским «Краснодаром».
МК-Спорт 05:11
Футбол
Савин признался, что принимал участие в договорном матче
Бывший российский футболист Евгений Савин отметил, что невольно стал участником договорного матча.
Евро-футбол.ру 08:05
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Политика
Болтон собрался нанести визит в Киев
Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа, анонсировал свои визит в Киев. Об этом он написал в своем Twitter.
Новостной фронт 02:19
Транспорт
Реконструкцию Филевской линии московского метро завершат до конца года
Основные работы по ремонту Филевской линии метрополитена завершены.
Российская газета 07:01
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Политика
Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты в АТР
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил обеспокоенность в связи с намерениями США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Известия 07:44
Политика
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
Российский самолёт МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Национальная служба новостей 07:42
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online вчера в 10:04
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01