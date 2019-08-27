Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Иванов рассудит «Карабах» и «Линфилд»

Карабах — Линфилд
29 августа
в 12:00
Лига Европы, Плей-офф
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы между «Карабахом» и «Линфилдом», информирует официальный сайт УЕФА. Его помощниками будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин.
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