Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Иванов рассудит «Карабах» и «Линфилд»
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы между «Карабахом» и «Линфилдом», информирует официальный сайт УЕФА. Его помощниками будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин.
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Авто
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Коммерсантъ 08:27
Авто
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Авторевю 07:59
Шоу-бизнес
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Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Общество
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В «Царицыне» пройдет фестиваль исторических садов
Москва 24 01:02
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Российская газета 07:46
Происшествия
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Общество
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Российская газета 07:57
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За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
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Состоялся запуск World of Warcraft Classic
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Матч ТВ 02:58