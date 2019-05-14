Культура

Российский актер отказался ехать в Крым из-за УкраиныВзгляд.ру 07:20

Российский актер Никита Панфилов не намерен посещать Крым, так как снимается в украинском телесериале. Панфилов отметил, что планирует сниматься в продолжении украинского телесериала «Пес». Визит в Крым может помешать этому, передает телеканал «Звезда».
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Из-за съемок на Украине? Звезда «Духless» удивил словами про Крым

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Скован украинской цепью: российский актер Панфилов отказался ездить в Крым

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
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Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

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Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

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Импортера алкоголя «Юта-НН» подозревают в неуплате налогов

Руководителей компании подозревают в создании схемы уклонения от налогов и неуплате свыше 602 миллионов рублей в казну, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
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В последний раз трасса в Зандворте принимала этап «королевских гонок» в 1985 году, победителем того Гран-при стал Ники Лауда.
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В Петербурге суд отменил разрешения на застройку устья Смоленки

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Парубий подписал закон о «госязыке»

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Владелец шоу «Голос» отреагировал на победу дочки Алсу

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шоу после зрительского голосования с большим отрывом.
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Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Общество

В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма

Забор вокруг строительной площадки храма святой Екатерины, который в понедельник уронили защитники сквера, восстановлен, на место начали привозить строительные материалы, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Политика

Сити-менеджер Читы ушел в отставку

Кузнецов работал в администрации города с 2009 года, покинув пост директора энергетического комплекса ТГК-14.
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Василевский установил новый рекорд сборной России по шатаутам на ЧМ

Голкипер Андрей Василевский провел 5-й сухой матч в 13-ти играх в составе национальной команды на мировых первенствах и обошел Сергея Бобровского, в активе которого 4 шатаута в 26 матчах.
Обновлено в 07:18
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.
Обновлено в 08:00
Политика

Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы

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Гаджеты

Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
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В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков

Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.
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Политика

В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина

После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
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Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

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Гаджеты

Флагман OnePlus 7 Pro запечатлели в руках у пользователя

Сетевые источники поделились живой фотографией флагманского смартфона OnePlus 7 Pro в руках пользователя, многочисленными качественными рендерами OnePlus 7 и фотографиями аксессуаров для новых смартфонов.
Обновлено в 04:43
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Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле

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Обновлено в 08:17
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
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Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
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Общество

Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов

Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».
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Британская компания в сотрудничестве с EON Production соберет 25 образцов культового спортивного автомобиля на английском заводе Aston Martin Works в Ньюпорте Пагнелл, где с 1963 по 1965 годы собирался оригинальный DB5.
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Зеленский записал послание мира для Донбасса и Крыма

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Политика

Франция призвала сохранить членство России в Совете Европы

Членство России в Совете Европы не связано с выполнением обязательств, взятых в рамках минских соглашений, заявили во вторник во французском внешнеполитическом ведомстве.
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Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

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В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
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В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп

Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
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Российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.
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