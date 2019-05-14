Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за УкраиныВзгляд.ру 07:20
Российский актер Никита Панфилов не намерен посещать Крым, так как снимается в украинском телесериале. Панфилов отметил, что планирует сниматься в продолжении украинского телесериала «Пес». Визит в Крым может помешать этому, передает телеканал «Звезда».
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Происшествия
Импортера алкоголя «Юта-НН» подозревают в неуплате налогов
Руководителей компании подозревают в создании схемы уклонения от налогов и неуплате свыше 602 миллионов рублей в казну, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Обновлено в 03:39
Автоспорт
Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»
В последний раз трасса в Зандворте принимала этап «королевских гонок» в 1985 году, победителем того Гран-при стал Ники Лауда.
Обновлено в 05:29
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Владелец шоу «Голос» отреагировал на победу дочки Алсу
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шоу после зрительского голосования с большим отрывом.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Общество
В Екатеринбурге восстановили забор, который уронили противники храма
Забор вокруг строительной площадки храма святой Екатерины, который в понедельник уронили защитники сквера, восстановлен, на место начали привозить строительные материалы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Политика
Сити-менеджер Читы ушел в отставку
Кузнецов работал в администрации города с 2009 года, покинув пост директора энергетического комплекса ТГК-14.
Обновлено в 04:23
Хоккей
Василевский установил новый рекорд сборной России по шатаутам на ЧМ
Голкипер Андрей Василевский провел 5-й сухой матч в 13-ти играх в составе национальной команды на мировых первенствах и обошел Сергея Бобровского, в активе которого 4 шатаута в 26 матчах.
Обновлено в 07:18
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.
Обновлено в 08:00
Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Экономика
В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков
Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Гаджеты
Флагман OnePlus 7 Pro запечатлели в руках у пользователя
Сетевые источники поделились живой фотографией флагманского смартфона OnePlus 7 Pro в руках пользователя, многочисленными качественными рендерами OnePlus 7 и фотографиями аксессуаров для новых смартфонов.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Общество
Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Общество
Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов
Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».
Обновлено в 05:28
Авто
Aston Martin начал производство новой модели Goldfinger DB5
Британская компания в сотрудничестве с EON Production соберет 25 образцов культового спортивного автомобиля на английском заводе Aston Martin Works в Ньюпорте Пагнелл, где с 1963 по 1965 годы собирался оригинальный DB5.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский записал послание мира для Донбасса и Крыма
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Франция призвала сохранить членство России в Совете Европы
Членство России в Совете Европы не связано с выполнением обязательств, взятых в рамках минских соглашений, заявили во вторник во французском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 07:52
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено 12 мая в 20:48
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36