Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видеоLenta.ru 03:14

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством. Они навязывали москвичам, а преимущественно пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.
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Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Lenta.ru03:14

Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ

News.ru01:59

Более 60 человек задержано за мошенничество в сфере ЖКХ

Московский Комсомолец00:36

Полиция накрыла межрегиональную банду лжесантехников

Телеканал 360°01:32

Работали по методичкам: в МВД рассказали о банде мошенников, действовавших в сфере ЖКХ

РЕН ТВ01:52

МВД раскрыло массовую схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб в домах

Life.ru01:52

МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

Росбалтвчера в 23:59
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Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 03:26
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта Саратов-Центральный уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Министерства труда и миграции.
Обновлено в 02:04
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

Шойгу рассчитывает на укрепление двусторонних отношений с Японией

Обновлено в 03:03
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах

Обновлено в 01:27
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Обновлено в 01:00
Игры

Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео Кодзимы

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Кассир похитила более 20 миллионов из банка в Башкирии и скрылась

Обновлено 28 мая в 07:44
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Энергетика

Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу

Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Политика

Мадуро заявил о тайных переговорах властей Венесуэлы с оппозицией

Обновлено в 02:11
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

Обновлено в 02:20
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Лётчик-космонавт Алексей Леонов отмечает 30 мая юбилей

Родился Алексей Леонов 30 мая 1934 года в кузбасском селе Листвянка и стал девятым ребёнком в семье шахтера и учительницы.
Обновлено в 01:15
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
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