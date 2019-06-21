Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитражГазета.Ru 04:00

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты считают, что у ВЭБа сильная позиция в этом споре. Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.

Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

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