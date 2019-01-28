Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над БалтикойГазета.Ru 07:41

с чего всё началось

Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Как отмечается, его зафиксировали средства контроля воздушного пространства.

Происшествия Подозреваемый в сожжении заживо московского школьника арестован В Москве арестован подозреваемый в сожжении заживо 15-летнего школьника в жилом доме.

Авто В Россию скоро приедет пикап JAC T6 Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.

Происшествия Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".

Интернет Соцсеть «ВКонтакте» разрешила архивировать записи Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в соцсети появилась функция, при помощи которой профиль во «ВКонтакте» можно сделать полностью приватным.

Экономика Россиян предложили штрафовать за отказ ставить счетчик газа Ранее сообщалось, что "Газпрому" за то, что компания не успела в установленный срок (до конца года) поставить счетчики газа всем бытовым потребителям, грозят штрафные санкции в размере порядка 30 млрд рублей.

Энергетика FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.

Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Происшествия На Украине пропал капитан судна «Норд» Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.

Музыка Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» пройдет 28 января Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.

Общество Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Теннис Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге Шарапова — первая и единственная российская теннисистка, которая побеждала на всех турниры «Большого шлема» за карьеру.

Происшествия Крупная авария произошла в новой Москве На пересечении Киевского и Боровского шоссе в Москве произошло столкновение четырех машин.

Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Политика В ОБСЕ предложили новый план по Донбассу ОБСЕ разработала новый план по достижению мира в Донбассе.

Происшествия В Чечне обстрелян совместный пост МВД и Росгвардии. Нападавший убит В Сунженском районе Чечни совершена попытка нападения на совместный передвижной пост МВД и Росгвардии, в результате которой двое полицейских получили ранения, сообщается 28 января на официальном сайте МВД Чеченской Республики.

Здоровье Два очага заболевания корью зарегистрированы в московских школах Два очага острого инфекционного заболевания - кори зафиксированы в школах №1434 и №1797 в Москве.

Происшествия В Австрии госпитализировали Виталия Кличко Мэра украинской столицы Виталия Кличко госпитализировали в Австрии, он находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

Космос Рогозин утвердил порядок присвоения классов космонавтам Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил своим приказом порядок присвоения космонавтам классов.

Единоборства Кадыров пригласил Емельяненко на сборы в «Ахмат» Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко на сборы в спортивный клуб "Ахмат" после того, как спортсмен потерпел поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Экономика В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".