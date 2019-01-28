Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над БалтикойГазета.Ru 07:41

Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Как отмечается, его зафиксировали средства контроля воздушного пространства.
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с чего всё началось
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в ютьюбе видео
 перехвата самолета-разведчика P-8A Poseidon ВВС США российским истребителем Су-27.
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Российский Су-27 подняли для перехвата американского разведчика

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Самолет-разведчик США перехвачен над Балтикой

URA.Ru08:49

Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США над Балтикой

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Российский истребитель перехватил американского разведчика

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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

РИА Новости07:37

В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика ВВС США над Балтикой

РБК09:02
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
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