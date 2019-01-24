Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС ШвецииREGNUM вчера в 23:27
Истребитель Су-27 ВКС РФ осуществил перехват шведского самолета-разведчика «Гольфстрим», летевшего над Балтийским морем в сторону границы России. Об этом сообщили 24 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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с чего всё началось
На видео зафиксировано, как военный самолёт России вылетел с авиабазы, приблизился к иностранному воздушному объекту и сопровождал его на безопасном расстоянии до момента его отдаления от российской границы.RT на русском01:12
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Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтикой
Комсомольская правдавчера в 23:15
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