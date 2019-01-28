Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над БалтикойРИА Новости 07:37
Российский Су-27 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в Минобороны. Когда именно произошел инцидент, в релизе не уточняется.
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Происшествия
Бывший глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Обновлено в 05:49
Авто
Renault раскрыла интерьер нового Clio
Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан
Похищенная картина Куинджи обнаружена, ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».
Обновлено в 05:21
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Обновлено в 05:42
Авто
SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 04:54
Общество
В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега
Обновлено в 05:21
Интернет
«ВКонтакте» добавила функцию архивирования постов
В соцсети «ВКонтакте» появилась функция архивирования старых записей.
Обновлено в 08:15
Транспорт
«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года
Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Интернет
Роскомнадзор разблокировал почти 19 тысяч IP-адресов
Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство сняло блокировку почти 19 тысяч IP-адресов, сообщает RNS.
Обновлено в 06:37
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter
Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.
Обновлено в 06:58
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Наука
В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель
Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.
Обновлено в 07:45
Общество
Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный
Обновлено в 05:17
Происшествия
Два самолета опасно сблизились в небе над Ростовской областью
Обновлено в 06:24
Космос
Женские манекены Хельга и Зоар помогут в изучении радиации у Луны
Обновлено в 08:18
Энергетика
FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от России
Обновлено в 07:44
Общество
В России с 1 февраля проиндексируют пособия ветеранам и инвалидам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, повышающее размер пособий ветеранам, инвалидам и гражданам страны, имеющим детей, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 00:32
Авто
Универсал Kia Ceed SW поступил в продажу в России
Компания Kia объявила о старте продаж на российском авторынке своего нового универсала Ceed SW (Sportswagon) третьей генерации.
Обновлено в 00:46
Происшествия
B аэропорту Екатеринбурга самолет столкнулся со спецавтомобилем
Следствие проводит проверку по факту столкновения самолета Boeing-737-800 со спецавтомобилем в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 08:06
Политика
В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан
Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.
Обновлено в 05:30
Авто
Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега
На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области
Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.
Обновлено в 04:16
Кино
Фильм «Черная пантера» завоевал главную премию Гильдии киноактеров США
В Гильдию киноактеров США входят около 120 тысяч актеров. Премия SAG Award вручается с 1995 года.
Обновлено в 02:12
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Культура
Первое издание «Героя нашего времени» выставят на торги 9 февраля
Обновлено в 06:48
Происшествия
В США потерявшийся в лесу мальчик рассказал, что его спас медведь
Обновлено в 07:36
Общество
Первая жена сатирика Задорнова подала иск к «Первому каналу»
Требования бывшей жены сатирика касаются показов 21 июля и 10 ноября прошлого года концерта Задорнова под названием «Умом Россию не понять».
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Samsung откажется от пластика в упаковке устройств
Обновлено в 05:10
Авто
В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей
Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.
Обновлено в 07:05