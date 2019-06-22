Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском мореКоммерсантъ 06:12
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море. По данным испанской газеты La Razon, истребитель летел «на небольшой высоте и низкой скорости». Когда произошел инцидент, не уточняется.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
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