Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском мореКоммерсантъ 06:12
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море. По данным испанской газеты La Razon, истребитель летел «на небольшой высоте и низкой скорости». Когда произошел инцидент, не уточняется.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
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Внедорожники «M50i» оснащаются 523-сильным двигателем, но топовая версия M кроссоверов X5 и X6 будет иметь 600 л.с. в стандартном исполнении и 617 л.с. в спецификации Competition.
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Шоу-бизнес
Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников
Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
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У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
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«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова
Обновлено в 06:54
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
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Обновлено вчера в 15:53
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Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
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"Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось, поэтому его премьера состоится позже", - сказали в пресс-службе.
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Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
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Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
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