Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском мореКоммерсантъ 06:12

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море. По данным испанской газеты La Razon, истребитель летел «на небольшой высоте и низкой скорости». Когда произошел инцидент, не уточняется.
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Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ

РИА Новости03:07

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

РБК01:51

СМИ: российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем во время учений НАТО

Телеканал 360°00:17

В Балтийском море бомбардировщик РФ Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

Вести.Ru00:38

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Известия00:47

СМИ: российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтике

РЕН ТВвчера в 23:39

СМИ: российский бомбардировщик пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море

ТАССвчера в 23:25
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