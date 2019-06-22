Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на БалтикеРБК 01:51
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Саrlоs I, выполнявшему маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем. Об этом сообщает испанская газета La Razón.
Читать в источнике
Оценить230
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:50, Вашингтон
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Политика
В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения
Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено в 09:29
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
В Петербурге проверят видео о фальсификациях при сборе подписей
Полиция начала проверку после публикации в интернете видеозаписи о возможных фальсификациях при сборе подписей в пользу Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:49
Спорт
Российские пары стрелков завоевали золото и серебро Европейских игр
Российский дуэт Юлия Каримова и Сергей Каменский стали первыми в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди смешанных команд на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 08:36
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Политика
Украинский самолёт-гигант разбомбили «Градами»
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров
В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Авто
Кроссоверы Buick Encore и Encore GX полностью рассекречены
Buick Encore Оба паркетника построены на новой модульной платформе BXX (она же VSS-S) концерна General Motors, которая впоследствии ляжет в основу множества компактных моделей под разными марками.
Обновлено вчера в 19:01
Кино
Американская актриса Мэрил Стрип отмечает 70-летний юбилей
Американская актриса театра и кино, продюсер Мэрил Стрип 22 июня отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 06:07
Игры
В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК
Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Кино
Netflix показал трейлер сериала о Николае II
Кинокомпания Netflix опубликовала в YouTube трейлер сериала «Последние цари».
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Футбол
Ди Франческо возглавил «Сампдорию»
Пресс-служба "Сампдории" сообщает, что Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером команды, как это и ожидалось ранее.
Обновлено в 09:06
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено в 08:52
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.
Обновлено в 08:28
Общество
Кузбасс участвует во всероссийской акции «Горсть Памяти»
Кузбасс стал участником всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Общество
В Крыму рассказали, как украинские туристы экономят на полуострове
Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе рассказал НСН, почему украинцы отдыхают на полуострове, а не в Одессе.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37