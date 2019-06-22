Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на БалтикеРБК 01:51

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем. Об этом сообщает испанская газета La Razón.
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Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ

РИА Новости03:07

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

РБК01:51

СМИ: российский бомбардировщик пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море

ТАССвчера в 23:25

В Балтийском море бомбардировщик РФ Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

Вести.Ru00:38

СМИ: российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем во время учений НАТО

Телеканал 360°00:17

СМИ: российский Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтике

РЕН ТВвчера в 23:39

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Известия00:47
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
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В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
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