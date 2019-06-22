Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на БалтикеРБК 01:51
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем. Об этом сообщает испанская газета La Razón.
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Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером драфта НХЛ
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Политика
Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование
Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q
Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.
Обновлено вчера в 06:12
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У колец Урана определили температуру и плотность
Обновлено вчера в 14:52
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек
Обновлено вчера в 04:42
Музыка
Мик Джаггер впервые выйдет на сцену после операции на сердце
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Политика
Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы
Президент Владимир Путин заявил, что планов «спускать российский флаг» на Курилах у России нет.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Новых моделей Xiaomi Mi Max и Mi Note, похоже, не будет
Несколько дней назад появились утечки, указывающие на то, что новых моделей Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note не будет.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Здоровье
Курение может защитить женщин от рака тела матки
Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
Обновлено в 01:34
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Помнить всегда: как на Крым обрушилась война
В первые дни войны свыше 8,1 тысячи коммунистов Крыма — более 1/3 состава областной партийной организации — ушли в ряды Красной Армии и Военно-Морского флота.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Петербурге водитель украл у своего начальника часы за 6 миллионов
В полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний бизнесмен, заявив, что у него похищены часы стоимостью в шесть миллионов рублей и миллион наличными, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:31