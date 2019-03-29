Российский СПГ нравится Великобритании больше, чем американскийЕвразия Daily 29 марта в 05:37

В 2018 году Россия заняла второе место по объемам экспорта сжиженного газа в Великобританию. Если в 2017 году поставок СПГ из России не было, то в прошлом году они составили сразу 1,44 млрд кубометров или 17% всего британского импорта.

Российский СПГ нравится Великобритании больше, чем американский

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