Энергетика
Российский СПГ нравится Великобритании больше, чем американскийЕвразия Daily 29 марта в 05:37
В 2018 году Россия заняла второе место по объемам экспорта сжиженного газа в Великобританию. Если в 2017 году поставок СПГ из России не было, то в прошлом году они составили сразу 1,44 млрд кубометров или 17% всего британского импорта.
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