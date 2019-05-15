Финансы
Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 годРоссийская газета вчера в 14:23
Минфин предусматривает, что общий объем доходов бюджета в 2019 году вырастет на 205,6 миллиарда рублей. Одновременно поступление нефтегазовых доходов уменьшится на 58,7 миллиарда, а ненефтегазовых доходов - вырастет на 264,3 миллиарда рублей.
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Минфин РФ понизил оценку нефтегазовых сверхдоходов и профицита бюджета на 2019 г
Финмаркетвчера в 11:37
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