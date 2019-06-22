Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажаРИА Новости 14:00

Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.

с чего всё началось

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Футбол Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом» Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.

Политика Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Общество Ганзейский знак так и не поставят в Пскове Александр Братчиков допустил, что этот знак может появиться после Ганзейских дней. Для этого нужно выставить проект на обсуждение.

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.

Политика Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.

Общество Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.

Футбол «Барселона» отказалась от трансфера Де Лигта Ранее появилась информация, что Де Лигт дал согласие на переход в «Ювентус».

Наука По атомному радио впервые передали музыку Ученые сообщили, что радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.

Политика Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.

Кино Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.

Гаджеты Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.

Финансы Рубль начал «отступать», но умеренно После вчерашнего агрессивного ралли 21 июня российские активы перешли в режим коррекции, что выглядит вполне уместно, учитывая некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и накопившуюся перекупленность на отечественном рынке, где ведущие индексы только за вчерашнюю сессию несколько раз обновляли максимумы.