Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажаРИА Новости 14:00
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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с чего всё началось
Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.ТК Звездавчера в 23:06
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
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Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года
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Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
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Обновлено в 13:36
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Лосенок нашел приют в квартире россиянки и умер
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 05:43
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Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
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Равшана Куркова прокомментировала свою «связь» с женатым режиссером
«Глухой слышал, как немой рассказывал, как хромой быстро-быстро бежал», – процитировала Куркова старинную еврейскую пословицу.
Обновлено в 09:09
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Футбол
«Барселона» отказалась от трансфера Де Лигта
Ранее появилась информация, что Де Лигт дал согласие на переход в «Ювентус».
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Москве трое детей выпали из аттракциона
Обновлено в 07:06
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Ученые сообщили, что радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 20 июня в 02:49
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Счастливую Ингу к алтарю вел отец, Валерий Меладзе.
Обновлено в 12:40
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Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.
Обновлено в 13:37
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
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«Жёлтые жилеты» провели акцию протеста в Париже
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Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Кино
Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга
Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
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Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
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Обновлено в 14:50
Гаджеты
Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон
Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.
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Финансы
Рубль начал «отступать», но умеренно
После вчерашнего агрессивного ралли 21 июня российские активы перешли в режим коррекции, что выглядит вполне уместно, учитывая некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и накопившуюся перекупленность на отечественном рынке, где ведущие индексы только за вчерашнюю сессию несколько раз обновляли максимумы.
Обновлено вчера в 05:43
Автоспорт
Хэмилтон: Два быстрых круга получились такими, как я хотел
Валттери был быстр с самого начала уик-энда, но я постепенно к нему подбирался, а в финале квалификации два быстрых круга получились именно такими, как я хотел.
Обновлено в 10:38