Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажаРИА Новости 14:00

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.
ТК Звездавчера в 23:06

Подробнее о событии

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Известия14:25

«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

ТК Звездавчера в 23:06

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Газета.Ru11:57

«Официального названия пока нет». Вертолет «Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа

Фонтанка.Ру11:33

Ми-28 выполнил «новую фигуру высшего пилотажа»

Lenta.ru10:54

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Актуальные Новости02:36

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

РИА Новости14:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Автоспорт

Главный инженер «Торо Россо»: Квят выполнил задачу на квалификацию

Обновлено в 14:05
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Общество

Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года

Обновлено в 02:41
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Лосенок нашел приют в квартире россиянки и умер

Обновлено в 14:11
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Общество

Ганзейский знак так и не поставят в Пскове

Александр Братчиков допустил, что этот знак может появиться после Ганзейских дней. Для этого нужно выставить проект на обсуждение.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Общество

Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал

Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Равшана Куркова прокомментировала свою «связь» с женатым режиссером

«Глухой слышал, как немой рассказывал, как хромой быстро-быстро бежал», – процитировала Куркова старинную еврейскую пословицу.
Обновлено в 09:09
Футбол

Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался

Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Футбол

«Барселона» отказалась от трансфера Де Лигта

Ранее появилась информация, что Де Лигт дал согласие на переход в «Ювентус».
Обновлено в 11:29
Происшествия

В Москве трое детей выпали из аттракциона

Обновлено в 07:06
Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Ученые сообщили, что радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 20 июня в 02:49
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Счастливую Ингу к алтарю вел отец, Валерий Меладзе.
Обновлено в 12:40
Политика

Саакашвили предложил втрое сократить состав Верховной рады

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что он непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах.
Обновлено в 13:37
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Общество

«Жёлтые жилеты» провели акцию протеста в Париже

Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Кино

Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга

Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Ранее грузинское кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторан "Гарденс" в Батуми объявили, что повысят цены на 20 процентов для клиентов из России.
Обновлено в 14:50
Гаджеты

Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон

Эксперты раскрыли секрет, как оптимально заряжать аккумулятор смартфона, чтобы сохранить батарею в хорошем состоянии.
Обновлено в 12:55
Финансы

Рубль начал «отступать», но умеренно

После вчерашнего агрессивного ралли 21 июня российские активы перешли в режим коррекции, что выглядит вполне уместно, учитывая некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и накопившуюся перекупленность на отечественном рынке, где ведущие индексы только за вчерашнюю сессию несколько раз обновляли максимумы.
Обновлено вчера в 05:43
Автоспорт

Хэмилтон: Два быстрых круга получились такими, как я хотел

Валттери был быстр с самого начала уик-энда, но я постепенно к нему подбирался, а в финале квалификации два быстрых круга получились именно такими, как я хотел.
Обновлено в 10:38
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