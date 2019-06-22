Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажаРИА Новости 14:00
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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с чего всё началось
Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.ТК Звездавчера в 23:06
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Культура
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Транспорт
Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне
Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Футбол
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки
В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено в 18:20
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:26
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
Ликвидированный диверсант ВСУ и горящие дома на линии фронта — кадры из ЛНР
Военкоры Народной милиции ЛНР побывали в Первомайске и Золотом-5 — населённых пунктах, которые едва ли не ежедневно оказываются под обстрелами украинских карателей.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Политика
В Тбилиси проходит новая акция протеста
Обновлено в 15:03
Политика
В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУ
Власти Ирана казнили бывшего подрядчика министерства обороны страны Джалала Хаджизавара за шпионаж в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и правительства США.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Зенит» на 95% выступит в Евролиге уже в следующем сезоне
«Зенит» получит «уайлд-кард» от Евролиги на сезон 2019/2020.
Обновлено в 16:48
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего
"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Футбол
Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе
Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи
На снимках актриса позирует без косметики.
Обновлено в 13:40
Общество
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня
Общий фон недели с 24 по 30 июня ожидается не совсем простым.
Обновлено в 17:01
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?
В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27