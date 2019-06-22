Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажаРИА Новости 14:00

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
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«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.
ТК Звездавчера в 23:06

Подробнее о событии

Российский вертолёт Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

RT на русском17:26

СМИ опубликовали видео выполнения Ми-28 новой фигуры высшего пилотажа

РБК16:55

Ми-28 выполнил «новую фигуру высшего пилотажа»

Lenta.ru10:54

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Газета.Ru11:57

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

РИА Новости14:00

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Актуальные Новости02:36

«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

ТК Звездавчера в 23:06
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Культура

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Транспорт

Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено в 18:19
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено в 18:20
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:26
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Ликвидированный диверсант ВСУ и горящие дома на линии фронта — кадры из ЛНР

Военкоры Народной милиции ЛНР побывали в Первомайске и Золотом-5 — населённых пунктах, которые едва ли не ежедневно оказываются под обстрелами украинских карателей.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Политика

В Тбилиси проходит новая акция протеста

Обновлено в 15:03
Политика

В Иране казнили экс-подрядчика минобороны за шпионаж в пользу ЦРУ

Власти Ирана казнили бывшего подрядчика министерства обороны страны Джалала Хаджизавара за шпионаж в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и правительства США.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Зенит» на 95% выступит в Евролиге уже в следующем сезоне

«Зенит» получит «уайлд-кард» от Евролиги на сезон 2019/2020.
Обновлено в 16:48
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес

Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи

На снимках актриса позирует без косметики.
Обновлено в 13:40
Общество

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июня

Общий фон недели с 24 по 30 июня ожидается не совсем простым.
Обновлено в 17:01
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Космос

Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Обновлено вчера в 20:43
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
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