Российский МИД вызвал посла ЧехииРИА Новости 10:13

с чего всё началось

МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства. Для этого посла вызвали в министерство.

Общество Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Происшествия Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Политика МИД: Россия ответит на санкции Австралии В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.

Политика Тереза Мэй попросила отсрочить выход Великобритании из ЕС Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо главе ЕС Дональду Туску, в котором попросила отсрочку на три месяца для Brexit, рассказали в британском парламенте.

Происшествия Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома» Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.

Происшествия Суд отправил продавцов БАДов под арест Следствие предполагает, что Студенкова и Селезнев входили в банку мошенников, под руководством Киселева Н.Н. Группа продавала БАДы пенсионерам под видом дорогостоящих лекарственных препаратов.

Экономика DEA Фридмана закрыла сделку по покупке мексиканской Sierra Oil & Gas Компания DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольная бизнесмену Михаилу Фридману, закрыла сделку по покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении DEA.

Интернет Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Общество В Госдуме предложили вернуть «летнее время» Стрелки предполагается переводить по последним воскресеньям октября и марта, весной на 1 час вперед, осенью — в обратную сторону.В последний раз россияне перевели стрелки на час назад в октябре 2014 года, после того как вступил в силу закон о переходе на зимнее время.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Общество Казахстанцы выступили против переименования Астаны Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.

Авто Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster Базирующийся в Румынии бренд Renault (Dacia) вывел на тесты полностью электрический Duster.

Политика Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины "Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.

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Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.

Транспорт Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом «Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — приводит RT слова Белозерова.

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Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.