Политика

Российский МИД объяснил отмену визита Помпео в МосквуТелеканал 360° 05:08

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву из-за своего графика. Переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи пройдут без изменений в полном объеме. Об этом рассказал РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Сергей Рябков
Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений.
— Сергей Рябков, российский дипломатРБК 04:28

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