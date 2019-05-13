Политика
Российский МИД объяснил отмену визита Помпео в МосквуТелеканал 360° 05:08
Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву из-за своего графика. Переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи пройдут без изменений в полном объеме. Об этом рассказал РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Читать в источнике
Оценить231
Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений.
— Сергей Рябков, российский дипломатРБК 04:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Музыка
Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»
Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Общество
В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения
Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22
Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин отметил 18-ю годовщину знакомства с Аллой Пугачевой
Максим Галкин отметил 18 лет знакомства с Аллой Пугачевой Несмотря на то, что встреча пары состоялась в июле, Максим, видимо, решил не ждать еще пару месяцев и отметил годовщину сегодня.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США начали дежурные полеты над Персидским заливом
На фоне угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива, сообщили в понедельник ВВС США.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Ленобласти среднеазиатская овчарка напала на трехлетнего ребенка
В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства нападения среднеазиатской овчарки на мальчика трех с половиной лет.
Обновлено в 09:37
Энергетика
«Роснефть» в первом квартале снизила чистый долг на 110 млрд руб
По итогам 2018 года «Роснефть» снизила чистый долг и торговые обязательства более чем на $14 млрд.
Обновлено в 10:22
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Музыка
Шнуров пожелал Лазареву удачи на «Евровидении»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".
Обновлено в 09:06
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Технологии
Delivery Club призвал отказаться от одноразовых столовых приборов
В апреле Delivery Club совместно с компанией Research Me провели опрос 3900 интернет-пользователей в возрасте от двенадцати лет из всех федеральных округов России и выяснили, как они относятся к одноразовой пластиковой посуде.
Обновлено в 08:14
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Политика
Климкин призвал ЕС ответить на выдачу РФ паспортов жителям ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз (ЕС) дать системный ответ на решение России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:28
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области
В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют в базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»
Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено в 06:20
Хоккей
Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси»
Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
Обновлено в 10:34
ЖКХ
В столице началось сезонное отключение горячей воды
Сегодня в столице началось сезонное отключение горячей воды.
Обновлено в 04:37
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30