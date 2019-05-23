Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеровРБК 03:57
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 детей 20 бизнесменов, каждый из которых унаследует от $21,8 млрд до $2,3 млрд. Лидером рейтинга стал сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти $22 млрд.
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Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Первый российский препарат против рака протестируют на людях
Первый российский таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний протестируют на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения, сообщает «Медвестник».
Обновлено в 08:27
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Кино
Центр Вознесенского сделал выставку к юбилею фильма «Мне двадцать лет»
Странно звучит, но фильму "Мне двадцать лет" исполнилось 55. Все равно, что сказать: у этого юноши - юбилей, на днях стукнуло 75.
Обновлено в 09:32
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
ЦБ не одобрил объединение ОСАГО и каско
ЦБ считает, что об объединении полисов ОСАГО и каско в единый продукт можно будет говорить только после реформы ОСАГО и перехода к индивидуальным тарифам, сообщила в четверг, 23 мая, замдиректора департамента страхового рынка Светлана Никитина.
Обновлено в 06:12
Политика
Службу судебных приставов по Дагестану возглавил Алик Алилов
Сегодня нового руководителя коллективу Управления представили Глава Дагестана Владимир Васильев, а также замдиректора ФССП России – заместитель главного судебного пристава РФ Владимир Воронин.
Обновлено в 09:39
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Культура
Программа Парфенова «Намедни» будет выходить на «Яндекс.Эфире»
Журналист Леонид Парфенов планирует размещать выпуски своей возобновленной авторской программы "Намедни" на стриминговом сервисе Яндекса - "Яндекс.Эфир".
Обновлено в 07:24
Футбол
Путин вручил награды Инфантино и Симоняну
Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Обновлено в 07:08
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Первая индийская женщина-пилот истребителя допущена к боевым операциям
Капитан ВВС Индии Бхавана Кантх стала первой индийской женщиной-пилотом истребителя, которая официально получила разрешение на участие в боевых миссиях.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Спорт
Драчёв: блат в российском биатлоне ушёл в прошлое
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в блиц-опросе рассказал, реально ли найти работу в СБР бывшим российским биатлонисткам Светлане Слепцовой и Ольге Зайцевой.
Обновлено в 09:33
Футбол
Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Обновлено в 09:10
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50