Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеровРБК 03:57

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 детей 20 бизнесменов, каждый из которых унаследует от $21,8 млрд до $2,3 млрд. Лидером рейтинга стал сын президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти $22 млрд.
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Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Газета.Ru06:10

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

РБК03:57

Forbes раскрыл состояния детей российских миллиардеров. В списке есть наследники глав уральских компаний

URA.Ru01:29

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Вести.Ru03:01

Названы самые богатые дети бизнесменов в России

Взгляд.ру01:59

Forbes обновил список самых богатых наследников России

Телеканал 360°03:27

Тяжелое наследие: как российские миллиардеры первой волны передают состояния детям

Forbes01:00
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Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Обновлено в 09:22
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Первый российский препарат против рака протестируют на людях

Первый российский таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний протестируют на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения, сообщает «Медвестник».
Обновлено в 08:27
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Кино

Центр Вознесенского сделал выставку к юбилею фильма «Мне двадцать лет»

Странно звучит, но фильму "Мне двадцать лет" исполнилось 55. Все равно, что сказать: у этого юноши - юбилей, на днях стукнуло 75.
Обновлено в 09:32
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

ЦБ не одобрил объединение ОСАГО и каско

ЦБ считает, что об объединении полисов ОСАГО и каско в единый продукт можно будет говорить только после реформы ОСАГО и перехода к индивидуальным тарифам, сообщила в четверг, 23 мая, замдиректора департамента страхового рынка Светлана Никитина.
Обновлено в 06:12
Политика

Службу судебных приставов по Дагестану возглавил Алик Алилов

Сегодня нового руководителя коллективу Управления представили Глава Дагестана Владимир Васильев, а также замдиректора ФССП России – заместитель главного судебного пристава РФ Владимир Воронин.
Обновлено в 09:39
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Культура

Программа Парфенова «Намедни» будет выходить на «Яндекс.Эфире»

Журналист Леонид Парфенов планирует размещать выпуски своей возобновленной авторской программы "Намедни" на стриминговом сервисе Яндекса - "Яндекс.Эфир".
Обновлено в 07:24
Футбол

Путин вручил награды Инфантино и Симоняну

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор

Обновлено в 06:45
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Первая индийская женщина-пилот истребителя допущена к боевым операциям

Капитан ВВС Индии Бхавана Кантх стала первой индийской женщиной-пилотом истребителя, которая официально получила разрешение на участие в боевых миссиях.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Спорт

Драчёв: блат в российском биатлоне ушёл в прошлое

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в блиц-опросе рассказал, реально ли найти работу в СБР бывшим российским биатлонисткам Светлане Слепцовой и Ольге Зайцевой.
Обновлено в 09:33
Футбол

Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Обновлено в 09:10
Экономика

Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов

В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

Обновлено в 07:34
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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