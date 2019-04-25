Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотовРБК 04:33

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).

Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Происшествия На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, Александру Ландо грозит ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17 Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

ЖКХ С пятницы в Петербурге начнется периодическое протапливание С 26 апреля в городе начнется периодическое протапливание, сообщает администрация Санкт-Петербурга.

Экономика Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45% Рекламная выручка компании увеличилась на 25% в сравнении с первым кварталом 2018 года, обогнав результаты другого крупного российского интернет-холдинга Mail.Ru Group, традиционно лидирующего в этом сегменте. рост последнего в первом квартале 2019 года составил 19,3%.

Политика Александр Стрелюхин станет председателем правительства области На должность вице-губернатора, председателя правительства будет назначен Александр Стрелюхин.

Технологии Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллект Использование искусственного интеллекта на ОТТ-платформах помогает решать несколько важных задач.

Экономика У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.

Музыка Соседов возмущен предложением почтить память Началовой На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Путиным Северокорейский лидер Ким Чен Ын пересек границу с Россией и направился во Владивосток, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным.

Авто Названы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка» В пресс-службе предприятия рассказали, что стоимость Трофи-модификации «Буханки» Комби начинается с отметки в 830 тыс. рублей.

Политика Медведев разрешил Силуанову взять одиннадцатого заместителя Глава российского правительства Дмитрий Медведев разрешил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову взять еще одного заместителя, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Здоровье Травников оценил оказание медпомощи детям в новом травмпункте Решение, предложенное руководством медучреждения, не потребовало строительства новых зданий, при этом помогло перераспределить потоки пациентов, сделать условия оказания медпомощи более комфортными, обновить оборудование.

Единоборства Санчес: Работа с Головкиным закончилась жадностью и неблагодарностью Санчес не стал называть никаких цифр, но в телефонном разговоре с Los Angeles Daily News отметил, что получал стандартные 10 процентов от гонораров Головкина, и что боксер предложил ему значительно меньше.

Здоровье Врачи назвали самый полезный для работы мозга продукт Специалисты из Киевского национального торгово-экономического университета рассказали, что самым полезным для работы мозга продуктом является топленое молоко.

Шоу-бизнес Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Гаджеты Microsoft повысила системные требования для Windows 10 Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.

Общество Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.