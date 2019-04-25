Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотовИзвестия 05:12
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов. Видеозапись исполнения элемента опубликована на странице спортсмена в Instagram.
Читать в источнике
Оценить95
Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает – так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажере Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают.
— Татьяна Тарасова, тренерВзгляд.ру 06:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика
Литва требует не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса
Литва обратилась к международному сообществу с призывом осудить решение российской стороны об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:54
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Музыка
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».
Обновлено в 07:21
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛ
«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
Обновлено в 08:33
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Общество
Опубликован длинный список премии «Большая книга»
Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о госязыке на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу комментария избранного президента Украины Владимира Зеленского по теме закона о языке.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Общество
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки
В Узбекистане запретили георгиевские ленточки Правительство начинает борьбу с символом победы.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком
Обновлено в 10:52
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Происшествия
На Шри-Ланке предупредили о возможных терактах в мечетях 26 апреля
Власти Шри-Ланки предупредили о возможности терактов в мечетях страны 26 апреля.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностирование рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
Обновлено в 09:17
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Экономика
Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I квартале выросла в 2,6 раза
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-марте 2019 года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,305 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 09:53
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
Запрет опубликован в связи со статьей бюджета госдепа на 2019 год, которая требует предпринимать подобные шаги против иностранных чиновников, нарушающих, по мнению США, права человека.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
В Сети выставили на продажу старую визитку Путина за 650 тысяч рублей
Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 650 тыс. рублей.
Обновлено в 10:50
Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото
Перечисляются достижения футболиста Кокорина (первый гол в 17 лет, столько-то игр за сборную и т.д.).
Обновлено 23 апреля в 07:00
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Футбол
Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
ГРУ нашло джихадистов в Латинской Америке
«Среди новых факторов риска можно выделить появление в регионе лагерей подготовки и убежищ джихадистов», — сказал Костюков.
Обновлено в 07:07