Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотовИзвестия 05:12

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов. Видеозапись исполнения элемента опубликована на странице спортсмена в Instagram.
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Татьяна Тарасова
Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает – так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажере Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают.
— Татьяна Тарасова, тренерВзгляд.ру 06:39

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