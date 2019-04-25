Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотовИзвестия 05:12

Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает – так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажере Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают.

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов. Видеозапись исполнения элемента опубликована на странице спортсмена в Instagram.

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

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