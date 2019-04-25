Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотовИзвестия 05:12
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов. Видеозапись исполнения элемента опубликована на странице спортсмена в Instagram.
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