Певцы и актеры нечасто оглашают размеры своих пенсий, поскольку иногда выплаты оказываются совсем крошечными. Так, Владимир Винокур получает всего 10 тысяч рублей, а Алла Пугачева 17. Поклонники уже давно привыкли к тому, что гонорары артистов порой исчисляются миллионами.

с чего всё началось

Нужно бояться бедной старости, а не пенсии. Я к ней начала готовиться еще с момента получения первой зарплаты.. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать. Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее.

Звезды российского шоу-бизнеса назвали суммы пенсионных выплат, которые им положены. Ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова призналась, что получает 14 тысяч рублей в месяц, заявив при этом, что не собирается жить только на эти средства.

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