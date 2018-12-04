Шоу-бизнес
Российские звезды раскрыли размер своих пенсий
Российские звезды раскрыли размер своих пенсийРидус05:08
Звезды российского шоу-бизнеса назвали суммы пенсионных выплат, которые им положены. Ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова призналась, что получает 14 тысяч рублей в месяц, заявив при этом, что не собирается жить только на эти средства.
Ридус05:08
Оценить
62 человека отреагировали
Нужно бояться бедной старости, а не пенсии. Я к ней начала готовиться еще с момента получения первой зарплаты.. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать. Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее.
— Роза Сябитова, российская ведущаяМосковский Комсомолец 01:52
с чего всё началось
Певцы и актеры нечасто оглашают размеры своих пенсий, поскольку иногда выплаты оказываются совсем крошечными. Так, Владимир Винокур получает всего 10 тысяч рублей, а Алла Пугачева 17. Поклонники уже давно привыкли к тому, что гонорары артистов порой исчисляются миллионами.StarHit.ruвчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения дочери в стиле «Гарри Поттера»
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри отдалился от своей семьи после свадьбы с Меган Маркл
Ещё до свадьбы Принц Уильям выразил сомнения в том, насколько подходящей невестой Меган Маркл станет для Гарри.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
57-летний Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз
Вчера стало известно, что культовый актер Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» рассказала о проблемах с работой
Звезда комедийного сериала «Воронины» Екатерина Волкова пожаловалась на то, что ей редко удается не то что получить какую-то новую роль, но и даже просто прийти на кастинг.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский помирились ради дочери
Рита Дакота и Влад Соколовский приняли решение примириться ради маленькой дочери Мии.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Бывшая жена Резо Гигинеишвили стала мамой во второй раз
Экс-супруга Резо Гигинеишвили Анастасия Кочеткова принимает поздравления: она стала матерью во второй раз.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» прокомментировала отношения с Федором Добронравовым
Известная по телесериалу "Сваты" актриса Татьяна Кравченко прокомментировала в социальной сети Instagram свои отношения с коллегой по проекту актером Федором Добронравовым.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, что больше всего она не любит в материнстве
Ксения Собчак сообщила, что ее сын любит собирать различные конструкторы, когда находится дома.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Валерия дала согласие на свадьбу дочери с рэпером Слэмом
Четыре года назад дочь певицы Валерии Анна начала встречаться с рэпером Слемом.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Инна Чурикова назвала истинную причину рака у Николая Караченцова
Актриса Инна Чурикова назвала истинную причину возникновения рака легких у артиста Николая Караченцова.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Юрий Батурин: «Мой сын почти три недели боролся за жизнь и выжил»
Ребенок около трех недель был вынужден бороться за собственную жизнь.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Брэд Питт решил «купить» любовь детей
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич объяснила, зачем нужно набирать вес
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
«Кастинг закрыт»: В Сети досрочно назвали новую участницу Serebro
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Вечеринка по случаю 20-летия журнала Vogue: Юдашкина и Утяшева пришли в красном, Навка выбрала черный
Вечеринка по случаю 20-летия журнала Vogue: Юдашкина и Утяшева пришли в красном, Навка выбрала черный Звезды отечественного шоу-бизнеса собрались в Третьяковской галерее на Крымском валу, чтобы поздравить глянцевое издание с юбилеем.
Обновлено в 08:49