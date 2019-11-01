Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войнеKinonews.ru вчера в 13:18
Российские зрители выбрали свои любимые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Рейтинг был составлен на основе опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Происшествия
Суд постановил уничтожить использованный Кокориным в драке стул
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Этот день мы приближали, как могли: актеры-фронтовики, сражавшиеся за Родину
Обновлено в 01:00
Футбол
Реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу» завершится летом 2022 года
Реконструкция домашнего стадиона футбольного мадридского куба «Реал» «Сантьяго Бернабеу» будет проводится в течение 39 месяцев и завершится в августе 2022 года, сообщает 9 мая официальный сайт «Реала».
Обновлено в 02:01
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира
Обновлено вчера в 13:11
Политика
В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом»
Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено 07 мая в 04:29
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Происшествия
Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули
Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В КНДР прошел «Бессмертный полк»
В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.
Обновлено в 00:45
Технологии
Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp
Компания Facebook разрабатывает платежный сервис в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия
«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet
Перелет должен был выполнить Sukhoi Superjet 100. Также был отменен рейс SU1374 из Москвы в Белгород и обратный.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины
Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек.
Обновлено в 01:51
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Кино
Арья и Пёс стали героями приключенческой комедии
Поклонник сериала "Игра престолов" выпустил собственный трейлер несуществующей приключенческой комедии под названием "Арья и Пёс" ("Arya and The Hound").
Обновлено вчера в 20:23
Космос
Инопланетяне дерзко атакуют Европу: сорван запуск АЭС
Обновлено в 00:52
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено вчера в 02:43
Армия и оружие
Путин назначил Евменова главкомом ВМФ РФ
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова, который с 2016 года командовал Северным флотом, главнокомандующим Военно-морским флотом РФ.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер
Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.
Обновлено вчера в 21:12