Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войнеKinonews.ru вчера в 13:18
Российские зрители выбрали свои любимые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Рейтинг был составлен на основе опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено 07 мая в 18:03
Происшествия
Кит-шпион вернул упавший в море iPhone
Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил американский ударный беспилотник. Видео
Как можно увидеть на представленных видеокадрах, истребитель ВКС Российской Федерации был поднят для идентификации и перехвата американского стратегического беспилотного летательного аппарата ударного типа MQ-9 Reaper.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова
Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США
Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Общество
Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га
Обновлено 07 мая в 23:40
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Хоккей
Защитник «Колорадо» Задоров усилит россиян на чемпионате мира
Российский защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров, клуб которого завершил выступление в Кубке Стэнли, примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в Словакии.
Обновлено в 00:40
Здоровье
Проект реабилитационного отделения в 7-й больнице закончат в 2019 году
Специалисты приступили к проектированию многопрофильного отделения реабилитации. Оно будет расположено на базе 7-й больницы в Волгограде.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
9 самых нелепых и шокирующих открытий учёных
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых автомобилей в истории
Обновлено 07 мая в 05:29
Кино
Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel
Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Спустя 60 лет археолог вернул украденный фрагмент Стоунхенджа
Археолог, который украл фрагмент камня Стоунхенджа в 1958 году, накануне своего 90-летия решил его вернуть, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Россия отправит ракету на Марс в обход Китая
Россия отправит на Марс ракету "Протон-М" по специальной траектории в обход Китая.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено 07 мая в 11:25