Экономика

Российские застройщики перечислили в Фонд дольщиков 7,5 млрд рублей
ТАСС
06:43

Российские застройщики направили 7,5 млрд рублей взносов в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с момента его основания в октябре 2017 года.
ТАСС06:43

Подробнее о событии

Российские застройщики перечислили в Фонд дольщиков 7,5 млрд рублей

ТАСС06:43

Застройщики направили в Фонд защиты дольщиков 7,5 млрд рублей

Вести.Финанс05:04

За год застройщики перечислили в Фонд защиты дольщиков более 7,5 млрд рублей

Коммерсантъ05:04

Застройщики перечислили в Фонд защиты дольщиков 7,5 млрд рублей

Евразия Daily04:13

Фонд дольщиков проконтролирует ситуацию с красноярской «Реставрацией»

РИА Новости04:58

Застройщики перечислили в Фонд защиты дольщиков более 7,5 млрд рублей

Ведомости03:49

Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей

Интерфакс03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Экономика

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 06:49
Экономика

Тульская область получила грант почти на полмиллиарда рублей

Тульская область вошла в первую двадцатку регионов и получила грант в сумме 488,6 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Экономика

Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

Самая высокая пенсия в России выплачивается на Чукотке. На 1 июля средний размер выплат составлял 25 тысячи 173 руб.
Обновлено в 06:52
Экономика

Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия

Обновлено в 06:27
Экономика

Медведев установил цены на непищевую спиртосодержащую продукцию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже соответствующей пищевой алкопродукции.
Обновлено в 06:53
Финансы

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

В понедельник, 10 декабря, рубль несущественно меняется к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 04:11
Экономика

Авиакомпании России за 11 месяцев перевезли рекордное число пассажиров

Российские авиакомпании по итогам одиннадцати месяцев 2018 года перевезли 107 млн пассажиров.
Обновлено в 06:35
Экономика

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Обновлено в 06:45
Экономика

Кабмин выделил 2 млрд рублей на обновление автопарка Росгвардии

"В целях обновления автомобильного парка выделить Росгвардии из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей, имея в виду закупку не менее 600 колесных транспортных средств", - говорится в распоряжении.
Обновлено в 06:39
Экономика

Бензиновые протесты обвалили экономику Франции

Французской экономике предрекли замедление в последнем квартале 2018 года из-за бензиновых протестов.
Обновлено в 06:36
Экономика

«Росгосстрах» получил полный контроль над «ЭРГО Жизнь»

По словам Николауса Фрая, покупка СК "ЭРГО Жизнь" позволит сразу запустить продажи собственных продуктов страхования жизни через компании, входящие в группу "Открытие", а чуть позже - и через розничную сеть "Росгосстраха".
Обновлено в 04:46
Экономика

ЦБ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции России

Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей "25-летие принятия Конституции Российской Федерации".
Обновлено в 06:23
Экономика

Эстония оказалась эффективнее России

Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией.
Обновлено в 05:03
Экономика

«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 05:27
Энергетика

Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование

Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.
Обновлено в 06:33
Главное