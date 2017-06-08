Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протестаLenta.ru 06:46

с чего всё началось

Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации. Об этом сообщает информагентство «Чечня Сегодня».

Политика ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.

Происшествия Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Футбол Федоров покинул пост гендиректора «Динамо» Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.

Политика Рахимов покинул пост президента Международной ассоциации бокса Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов сделал официальное заявление о сложении своих полномочий.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Происшествия МИД Греции осудил нападение на консульство России в Афинах Министерство иностранных дел Греции в пятницу распространило заявление, в котором осудило произошедшее рано утром нападение на российское дипломатическое учреждение в Афинах.

Армия и оружие На выставке LIMA – 2019 Россию представят 36 компаний Как сообщает ТАСС, в летной программе примет участие пилотажная группа Минобороны РФ "Русские витязи" на истребителях Су-30 СМ. Всего в международном мероприятии задействованы представители 36 российских компаний, 27 из которых специализируются на производстве продукции военного назначения.

Общество Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших представление о России Forbes назвал 15 россиян, которые не только добились успеха в бизнесе, но и изменили представление о России.

Происшествия Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.

Политика США ввели санкции против венесуэльского государственного банка BANDES Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского государственного банка BANDES, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

Хоккей Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.

Происшествия Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро Харькова По информации ведомства, сотрудники спецслужб РФ передали завербованному жителю Харькова взрывное устройство мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

Политика Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.

Политика Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» "Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.

Происшествия Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными Сергей Согрин, который являлся участником поисков пропавшей в 1959 году группы Дятлова, поделился со СМИ секретными данными.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.

Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

Космос Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Армия и оружие США объявили об избавлении Сирии от ИГ Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Театры Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе Танцовщик Сергей Полунин заявил, что он станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе, передает ТАСС.