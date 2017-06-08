Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протестаLenta.ru 06:46
Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации. Об этом сообщает информагентство «Чечня Сегодня».
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с чего всё началось
Управление Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) по Республике Мордовия подтвердило изданию «Кавказ.Реалии» факт членовредительства восьми человек.Новая газета09:06
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Политика
ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина
Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Политика
Рахимов покинул пост президента Международной ассоциации бокса
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов сделал официальное заявление о сложении своих полномочий.
Обновлено в 11:45
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
МИД Греции осудил нападение на консульство России в Афинах
Министерство иностранных дел Греции в пятницу распространило заявление, в котором осудило произошедшее рано утром нападение на российское дипломатическое учреждение в Афинах.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
На выставке LIMA – 2019 Россию представят 36 компаний
Как сообщает ТАСС, в летной программе примет участие пилотажная группа Минобороны РФ "Русские витязи" на истребителях Су-30 СМ. Всего в международном мероприятии задействованы представители 36 российских компаний, 27 из которых специализируются на производстве продукции военного назначения.
Обновлено в 13:35
Общество
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших представление о России
Forbes назвал 15 россиян, которые не только добились успеха в бизнесе, но и изменили представление о России.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве
Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 10:35
Общество
За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Обновлено в 12:09
Политика
США ввели санкции против венесуэльского государственного банка BANDES
Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского государственного банка BANDES, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
Обновлено в 16:07
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Обновлено в 05:57
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТ
Обновлено в 13:32
Происшествия
Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро Харькова
По информации ведомства, сотрудники спецслужб РФ передали завербованному жителю Харькова взрывное устройство мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
Обновлено в 06:25
Политика
Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными
Сергей Согрин, который являлся участником поисков пропавшей в 1959 году группы Дятлова, поделился со СМИ секретными данными.
Обновлено в 12:12
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено в 10:48
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Театры
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин заявил, что он станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе, передает ТАСС.
Обновлено в 11:13
Культура
Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион
Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено в 11:56
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30