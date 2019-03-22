Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протестаLenta.ru 06:46
Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации. Об этом сообщает информагентство «Чечня Сегодня».
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с чего всё началось
Управление Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) по Республике Мордовия подтвердило изданию «Кавказ.Реалии» факт членовредительства восьми человек.Новая газета09:06
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Политика
Путин обсудил с Совбезом обстановку на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о поездке в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:42
Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Политика
В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.
Обновлено в 09:47
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Политика
Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:45
Футбол
Англия — Чехия: Кин и Санчо сыграют в основе хозяев
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Чехии на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 22 марта.
Обновлено в 14:34
Общество
За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Обновлено в 12:09
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
Обновлено в 13:57
Футбол
Гризманн и Мбаппе выйдут в стартовом составе Франции на матч с Молдавией
Добавим, что встреча состоится сегодня, 22 марта, на стадионе Зимбру в Кишиневе и начнется в 22:45 по московскому времени.
Обновлено в 14:51
Спорт
Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована
Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
В Петербург прилетела Наталья Орейро
В Пулково уругвайскую актрису встретила толпа фанатов. В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что в Петербург прилетела Наталья Орейро.
Обновлено в 12:03
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»
США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Авто
Новый Porsche Cayenne Coupe представили официально
Новая модификация Porsche Cayenne неоднократно оказывалась героем шпионских фотохроник.
Обновлено в 06:21
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Наука
Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Ираке растет число жертв крушения парома
Туристический паром перевернулся на реке Тигр в районе Мосула.
Обновлено в 01:52
Политика
В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии
Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Политика
Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Обновлено в 13:57
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26