Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протестаLenta.ru 06:46

с чего всё началось

Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации. Об этом сообщает информагентство «Чечня Сегодня».

Политика Путин обсудил с Совбезом обстановку на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о поездке в Сирию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.

Политика В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Политика КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.

Происшествия Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.

Политика Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.

Футбол Англия — Чехия: Кин и Санчо сыграют в основе хозяев Стали известны стартовые составы сборных Англии и Чехии на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 22 марта.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все» Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.

Футбол Гризманн и Мбаппе выйдут в стартовом составе Франции на матч с Молдавией Добавим, что встреча состоится сегодня, 22 марта, на стадионе Зимбру в Кишиневе и начнется в 22:45 по московскому времени.

Спорт Апелляцию Васильевой отклонили, биатлонистка будет дисквалифицирована Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трёх допинг-тестов.

Шоу-бизнес В Петербург прилетела Наталья Орейро В Пулково уругвайскую актрису встретила толпа фанатов. В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что в Петербург прилетела Наталья Орейро.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Политика США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза» США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.

Авто Новый Porsche Cayenne Coupe представили официально Новая модификация Porsche Cayenne неоднократно оказывалась героем шпионских фотохроник.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Происшествия В Ираке растет число жертв крушения парома Туристический паром перевернулся на реке Тигр в районе Мосула.

Политика В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.

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Политика Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).